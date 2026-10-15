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西拉雅族返鄉夜祭卻不能放祭儀假？ 原民會：現行法規不直接適用
媒體報導台南東山吉貝耍部落舉行夜祭，外界關切西拉雅族人返鄉參與歲時祭儀請假權益。原民會表示，現行「紀念日及節日實施條例」所規定之原住民族歲時祭儀假，不直接適用平埔原住民。原民會正與「紀念日及節日實施條例」法規主管機關內政部，共同評估研議平埔原住民族歲時祭儀假的相關規定。
原民會表示，依司法院憲法法庭111年憲判字第17號判決意旨及「平埔原住民族群身分法」第22條、第23條規定，除「原住民族語言發展法」、「文化資產保存法」及「原住民族傳統智慧創作保護條例」直接適用外，其餘現行法令中涉及「原住民」或「原住民族」相關規定，均不當然適用於平埔原住民。現行「紀念日及節日實施條例」所規定之原住民族歲時祭儀假，不直接適用平埔原住民。
原民會表示，有關平埔原住民族群權益保障，政府應於「平埔原住民族群身分法」施行後3年內，另行辦理相關法律之制定或修正，以逐步建構平埔原住民（族）權利保障體系。
原民會強調，充分理解族人返鄉尋根並延續部落祭典之深切期盼，對於族人與地方文化工作者所提增列西拉雅族歲時祭儀放假之建言，原民會刻正與「紀念日及節日實施條例」法規主管機關內政部，共同評估研議平埔原住民族歲時祭儀假之相關規定；同時，原民會亦將同步啟動西拉雅族歲時祭儀調查作業，以期在兼顧法制規範與文化實況下，循序完備族人返鄉實踐文化傳統之權利保障。
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