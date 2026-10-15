髖關節骨折一年內死亡率2成 醫：及早手術、及早復建避免併發症

骨質疏鬆患者一旦跌倒，可能引發骨折，一年內死亡率高達2成。林口長庚醫院外傷骨科主任徐永衡表示，骨折後患者活動受限，無法翻身、怕要跑廁所因此不敢進食、臥床導致褥瘡甚至肺炎等併發症，是髖關節骨折最棘手的問題。患者常以為髖關節手術後要臥床很久，但其實現在都會建議手術完就開始活動，他曾幫一名107歲阿嬤開刀，後來阿嬤還能用助行器行走，逐漸恢復日常生活。

徐永衡表示，骨質疏鬆性骨折常見部位包括手腕、肩部、脊椎、髖骨。常見在跌倒時用手腕和肩膀支撐，導致手腕的近端肱骨與肩部的遠端橈骨骨折；髖骨通常也是撞擊或跌倒，造成股骨頸或轉子間骨折；脊椎則是每天坐著就承受重力，尤其胸椎與腰椎交界處受力較大，骨鬆患者可能某次稍微動一下，就發生壓迫性骨折。

徐永衡指出，髖關節骨折的危險不只在骨折本身，而在於後續併發症。平常無論坐著、站著、走路、上廁所，都需要髖骨支撐，一旦骨折，患者做任何事都非常疼痛，不敢翻身、不敢多吃多喝，因為怕要去上廁所、長期坐臥導致褥瘡、肺炎，或是吃止痛藥造成腸胃道出血。國內外研究都顯示，髖關節骨折患者一年內死亡率高達20%，若不接受手術，死亡率甚至可能達40%。

高齡患者及家屬最擔心手術風險，徐永衡表示，髖關節骨折手術本身不困難，需考量的是麻醉風險、原有疾病及術後照護。高齡者可能有心臟疾病、中風或糖尿病等共病，或是年紀大了身體承受力較差，但除非評估手術風險真的非常高，不然通常還是會建議開刀。他說明，移位性股骨頸骨折患者，通常會考慮接受半人工髖關節置換手術；轉子間骨折則多採骨折固定手術。

若只是骨裂，也一定要開刀嗎？徐永衡建議，即使只是骨裂也會非常痛，只要用固定手術就能減緩，但若一直不處理，反而可能越來越嚴重甚至移位，建議還是早點手術，早點恢復正常生活。

徐永衡開刀過年紀最大的是一名107歲阿嬤。起初家屬非常猶豫，不放心長者開刀，後來患者因為一直吃止痛藥，導致腸胃道出血，家屬才安排手術治療。術後恢復狀況也很好，阿嬤還能使用助行器走路，後續還持續追蹤至109歲。

徐永衡表示，髖關節骨折治療觀念已轉向及早手術、及早復健，並非手術後就得長期臥床。透過施打神經阻斷藥物止痛，通常建議患者術後就可開始坐起、站立及接受復健，包括大腿股四頭肌、核心肌群等肌力訓練，幫助恢復行走能力，也能降低靜脈栓塞等併發症風險。

除了骨折後的治療，預防骨質疏鬆性骨折也很重要。徐永衡指出，若骨質流失程度較輕，可透過適當補充鈣質、攝取含鈣食物、適度日曬及規律運動維持骨骼健康；若已確診骨質疏鬆，則應由醫師評估使用抗骨質疏鬆藥物，降低未來骨折風險。