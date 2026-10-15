郵局ATM存款上限從6萬變10萬 新制11月12日上路

郵局ATM單筆存款上限原為6萬元，中華郵政今宣布，自11月12日起，ATM單筆存款金額從6萬元調高至10萬元，但單筆存入的鈔券張數仍維持100張上限，無卡存款維持單筆或每日最高3萬元的限額。

中華郵政指出，考量新台幣1000元鈔券為民眾日常現金存入之主要面額，且現行以10萬元為一捆的整鈔作業習慣，為讓民眾存入現金更加便利，能一次存入最高10萬元現金，減少分次存款所需等待時間，因此才調整存款金額上限，進一步提升自動化金融服務的效率與便利性。

但中華郵政提醒，此次僅調整「郵局卡存入本張郵局卡帳號」及「他行卡存入本張銀行卡帳號」單筆限額；另新制上路後，民眾至郵局ATM 單筆鈔券張數仍維持100張。

根據中華郵政統計，目前郵局ATM具存款功能共有1017台，占總台數3174台約32%。

中華郵政表示，新制僅調整ATM單筆存款限額，無卡存款的單筆及每日限額仍維持3萬元，並未隨此次調整變動。