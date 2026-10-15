聽新聞
0:00 / 0:00
郵局ATM存款上限從6萬變10萬 新制11月12日上路
郵局ATM單筆存款上限原為6萬元，中華郵政今宣布，自11月12日起，ATM單筆存款金額從6萬元調高至10萬元，但單筆存入的鈔券張數仍維持100張上限，無卡存款維持單筆或每日最高3萬元的限額。
中華郵政指出，考量新台幣1000元鈔券為民眾日常現金存入之主要面額，且現行以10萬元為一捆的整鈔作業習慣，為讓民眾存入現金更加便利，能一次存入最高10萬元現金，減少分次存款所需等待時間，因此才調整存款金額上限，進一步提升自動化金融服務的效率與便利性。
但中華郵政提醒，此次僅調整「郵局卡存入本張郵局卡帳號」及「他行卡存入本張銀行卡帳號」單筆限額；另新制上路後，民眾至郵局ATM 單筆鈔券張數仍維持100張。
根據中華郵政統計，目前郵局ATM具存款功能共有1017台，占總台數3174台約32%。
中華郵政表示，新制僅調整ATM單筆存款限額，無卡存款的單筆及每日限額仍維持3萬元，並未隨此次調整變動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。