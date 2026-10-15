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電子煙回收桶設置滿月 國健署曝回收1.2萬支、六都棄置數量占7成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署9月8日起於警察局、衛生所等公家機關設置回收桶，署長林莉茹今天指出，全台432處電子煙回收桶，設置至今約1個月時間，回收總重為633公斤，換算為1.2萬餘支。聯合報系資料照
衛福部國健署9月8日起於警察局、衛生所等公家機關設置回收桶，署長林莉茹今天指出，全台432處電子煙回收桶，設置至今約1個月時間，回收總重為633公斤，換算為1.2萬餘支。聯合報系資料照

行政院修正「菸害防制法」將「持有」電子煙納管，最高可罰10萬元，目前仍待立法院三讀通過，衛福部國健署9月8日起於警察局、衛生所等公家機關設置回收桶，鼓勵民眾主動繳回電子煙及其載具。國健署副署長林莉茹今天指出，全台432處電子煙回收桶，設置至今約1個月時間，回收總重為633公斤，換算為1.2萬餘支，且六都民眾棄置意願較高，占全國約7成。

國健署因應「菸害防制法」修法，在全台432處公家機關設置電子煙回收桶，採只進不出方式鼓勵民眾主動繳回電子煙，日前遭朝野立委批評，持有電子煙既為違法，持有者繳回意願低，不如加強製法強度，以查緝來嚇阻。因回收桶多設置於公家機關櫃檯處，甚至有數處設於警察局，許多民眾反應處境尷尬，繳回電子煙時心裡有所擔憂。

林莉茹指出，全台432處電子煙回收桶，係參考國際經驗設置，將持續設置至「菸害防制法」修法通過後1個月，民眾於此階段主動繳回電子煙不會受罰，鼓勵民眾踴躍棄置，國健署持續鼓勵全台各縣市增設回收桶，「有適合地點都歡迎提出」，同時，國健署提供各式免費戒菸管道，盼吸菸民眾多加利用，藉此遠離菸害，促進自身健康。

國健署統計，電子煙回收桶設置每月，回收總重為633公斤，林莉茹指出，若以每支電子煙重量50公克換算，回收數量高達1萬2660支；回收桶採匿名方式，加上國內「共同生活圈」生活、工作型態，難以區分繳回電子煙民眾居住地，初步統計，回收電子煙六都占全國7成，非六都僅3成，若以北、中、南、東區域區分，北部及中部合計占約8成，其餘地區僅占2成。

電子煙 國健署 六都

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