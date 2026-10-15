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臺中十大伴手禮店家報名起跑　最強伴手禮再掀應援熱潮

文／ 臺中市工商發展投資策進會 提供

「2027第18屆臺中市十大伴手禮」店家報名正式起跑。 圖／臺中市工策會 提供
「2027第18屆臺中市十大伴手禮」店家報名正式起跑。 圖／臺中市工策會 提供

年度十大伴手禮盛事正式開跑！臺中市工商發展投資策進會舉辦「2027第18屆臺中市十大伴手禮」起跑記者會，宣布至11月6日開放設籍臺中市的店家網路報名。通過專家評選入圍「百大好禮」的品牌店家，將於12月12至13日齊聚臺中市政府前廣場展售並進行現場票選，角逐「十大伴手禮首獎」最高殊榮，邀請全臺民眾屆時前來逛市集、品美食，支持心目中的最強伴手禮。

工策會總幹事陳學聖與歷屆首獎業者合影。 圖／臺中市工策會 提供
工策會總幹事陳學聖與歷屆首獎業者合影。 圖／臺中市工策會 提供

工策會總幹事陳學聖表示，市長盧秀燕與市府團隊持續推動「慶典經濟」，透過大型活動匯聚人潮、創造消費商機。「臺中市十大伴手禮票選活動」由工策會辦理至今邁入第18屆，已由地方特色產品選拔，發展為串聯品牌培育、通路拓展及城市行銷的重要平臺。業者亦不斷推陳出新，每年都有各具特色的產品問世，展現糕餅產業的創新實力、引領市場潮流。獲獎品牌除可藉由活動提升知名度，也有機會成為市府國際交流及重大活動贈禮，讓最具臺中特色的優質產品被更多國內外消費者看見。

第17屆首獎品牌現場展示特色商品。 圖／臺中市工策會 提供
第17屆首獎品牌現場展示特色商品。 圖／臺中市工策會 提供

陳總幹事強調，工策會積極協助獲獎品牌拓展多元通路。今年除帶領業者前往臺中國際會展中心及臺中大遠百參展，更走出臺中、布局海內外市場，包括攜手新東陽進駐國道服務區辦理快閃市集，前進遠東SOGO臺北天母店、臺北松山文創園區展售，並進駐新加坡「新臺灣館」，透過線上、線下通路並進，協助臺中好禮接觸不同地區消費客群。此外，工策會也持續建置伴手禮、美食及特色店家電子地圖，透過數位工具串聯店家資訊與消費導流，擴大品牌曝光與導客效益，讓十大伴手禮不只是曇花一現的選拔活動，更成為協助在地品牌長期成長的重要平臺。

工策會長期輔導伴手禮品牌拓展通路。 圖／臺中市工策會 提供
工策會長期輔導伴手禮品牌拓展通路。 圖／臺中市工策會 提供

工策會說明，本屆活動以「臺中最強伴手禮，等你來應援」為主題，評選分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」兩大類別，各組將評選出前10名，共計誕生20名「十大伴手禮首獎」；凡成功入圍百大好禮的店家，也將獲頒官方「好禮標章」，並享有市府與工策會後續多元行銷與曝光資源。

歷屆首獎橫跨知名店家與新創品牌。 圖／臺中市工策會 提供
歷屆首獎橫跨知名店家與新創品牌。 圖／臺中市工策會 提供

工策會表示，「2027第18屆臺中市十大伴手禮」至11月6日受理網路報名，全程免收報名費。凡「商業登記或公司登記設籍於臺中市」的合法業者皆可報名參加；食品類參選廠商須檢附「食品業者登錄字號」及「產品責任保險」等相關資料。期盼參賽業者共同恪遵相關法令、落實品質管理，攜手守護十大伴手禮的金字招牌。歡迎符合資格的在地優質店家踴躍報名，以最具創意與城市特色的產品，爭取十大伴手禮最高榮譽。報名及活動相關資訊請至「臺中市十大伴手禮」官方網站查詢。

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