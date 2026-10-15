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薔琵颱風最快今生成！周末到下周一秋老虎再下山 高溫飆34度
中央氣象署預報員謝佩芸上午表示，關島東方海面的熱帶性低氣壓TD33，預計未來一天內有機會增強為輕度颱風薔琵，目前距離台灣超過4200多公里，未來先以偏西北西方向移動，到5天後（20日）仍離台灣有一段蠻遠的距離，更後期颱風會不會接近台灣海面，還要有更多時間觀察，氣象署將持續密切注意發展動向。
謝佩芸指出，今天東北季風逐漸減弱，風向從東北風漸轉為偏東風，各地天氣多雲到晴，迎風面的宜花有局部雨，到周末天氣愈來愈晴朗，周末前後高溫特別明顯，日夜溫差大，預計下一波影響台灣的東北季風在下周三（21日）之後。
溫度方面，謝佩芸說，今天大台北、宜蘭白天高溫約27、28度，桃園以南普遍達30度以上，中南部接近31度。明天各地溫度逐漸升高，尤其大台北、宜蘭溫度明顯升高，尤其周六到下周一，各地白天高溫炎熱，有機會達33、34度，東半部高溫也有機會達31、32度。但各地清晨低溫只有23、24度，日夜溫差大，可達8-10度。下周三前後下一波東北季風影響，溫度會明顯下降。
謝佩芸指出，未來降雨趨勢，今天東北季風減弱，宜花有短暫雨，大台北山區、台東到恆春半島到也有零星短暫雨，中南部也有零星午後陣雨。周五、周六偏東風，大台北降雨更少，東半部尤其花蓮、台東降雨會比今天多一點。下周日（18日）各地天氣晴朗高溫，白天很熱。下周一到下周二多雲到晴，下周三之後下一波東北季風影響，北部及東半部降雨再增多。
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