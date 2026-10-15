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小彬彬髖關節發炎拖成骨壞死！醫揭骨壞死2大風險 走路卡卡別忍快就醫

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小彬彬髖關節發炎拖成骨壞死！醫揭骨壞死2大風險 走路卡卡別忍快就醫

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
藝人「小彬彬」日前出席活動，自曝因髖關節發炎未及時治療，後來出現股骨壞死，最終雙側髖關節均須置換人工關節，才能改善症狀。聯合報系資料照
藝人「小彬彬」日前出席活動，自曝因髖關節發炎未及時治療，後來出現股骨壞死，最終雙側髖關節均須置換人工關節，才能改善症狀。聯合報系資料照

46歲藝人「小彬彬」日前與19歲兒子「迷你彬」出席反毒活動，自曝因長期久站導致髖關節發炎，加上工作忙碌延誤治療，最終出現骨壞死，雙側髖關節均置換為人工關節，術後仍無法久站或負荷高強度拍攝。新光醫院骨科主治醫師釋高上表示，髖關節發炎原因多元，但進而導致骨壞死的風險因子以過量飲酒、使用類固醇為最多，籲民眾應早期治療，避免延誤而導致骨壞死。

新光醫院骨科主治醫師釋高上表示，久站、久坐、運動傷害、意外及年齡增長等，都可能造成髖關節發炎。相較於膝關節，髖關節發炎初期疼痛較不明顯，容易讓患者忽略警訊，直到關節結構變形、活動受限才就醫，往往已錯過早期治療時機。

釋高上指出，髖關節退化程度可分為四級，第一、二級屬輕微至輕度退化，關節間隙逐漸變窄，甚至出現骨刺。患者上下樓梯時，可能感覺腹股溝深處卡頓，髖關節活動角度也開始受限，出現蹲下困難、穿襪子不便等症狀，但疼痛未必明顯。

進入第三級，關節軟骨嚴重磨損，患者可能出現持續性疼痛、跛行等症狀；若合併股骨頭壞死，還可能發生股骨頭塌陷。第四級則為重度退化，關節間隙幾乎消失，骨骼明顯變形並伴隨大型骨刺，患者不僅疼痛劇烈，夜間翻身也可能痛到難以入睡，甚至出現長短腳，嚴重影響行走及日常生活，此時幾乎都只能置換人工關節，才能達到改善效果。

釋高上說，髖關節發炎初期，如果就能即時治療，通常不會持續惡化，也不太可能演變成骨壞死，但多數患者常不把髖關節不適感，當作一回事，得等到髖關節的股骨頭變形才來就醫。

臨床上，較常見到髖關節發炎演變成骨壞死，除了未能及時就醫以外，還有兩大風險因素，一是過度飲酒、二是使用類固醇，特別是年紀低於50歲的患者，通常有這兩種因素加成，才會導致骨壞死；至於高齡患者，大多是因為長期忽略症狀，導致延誤就醫，使關節病變日益嚴重。不過，他強調，髖關節發炎或退化不一定會演變為股骨頭壞死，兩者病因仍有所不同。

釋高上呼籲，若走路出現「卡卡」的感覺，偶爾又會有疼痛感，建議可以及早就醫，透過檢查釐清疾病狀況，避免延誤就醫。

小彬彬 人工關節 風險

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