高燒誤當流感！新竹男劇烈腰痛 揪出腰椎細菌感染

新竹一名60歲男子突然高燒，因正值流感盛行季節，先到診所快篩，看到疑似陽性反應後接受克流感治療，沒想到發燒未改善，反而出現劇烈腰痛，連一般止痛藥都難以緩解。經中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師巫智穎檢查，發現第四、第五腰椎細菌感染，經抗生素、內視鏡清創及脊椎融合手術後，終於擺脫腰痛。

巫智穎表示，腰椎感染發生率不高，初期症狀也不容易辨識。患者當時僅有發燒及腰痛，核磁共振（MRI）未發現神經壓迫，因此先接受抗生素治療，一般療程約4至8週，視病情及治療反應調整。但治療2至3周後，患者發炎指數仍未理想，遂安排脊椎內視鏡清創手術，清除感染組織，並進行病理切片及細菌培養。手術約1小時完成，術後腰痛改善，發炎指數也逐漸下降。

不過，感染仍造成椎間盤及骨頭受損，患者後續追蹤發現第四、第五腰椎逐漸塌陷，長時間行走、上下樓梯及久坐都會腰痠不適。經保守治療及復健效果有限，與醫師討論後，患者在首次住院治療約10個月後接受脊椎融合手術，以骨釘固定脊椎、維持穩定。術後腰部支撐感改善，目前已出院3個月，日常活動狀況良好，不再感到腰痛。

巫智穎指出，脊椎融合手術主要用於治療脊椎不穩定、滑脫、嚴重退化或神經壓迫，手術會在兩節脊椎骨之間置入自體骨、異體骨或人工骨材料，再以金屬螺釘等器械固定，促進骨骼融合並維持脊椎穩定。

他提醒，糖尿病、免疫力較差、長期使用類固醇、心內膜炎或心臟瓣膜疾病患者，以及泌尿道感染可能經血液擴散至脊椎者，都是腰椎感染高風險族群；曾接受腰椎注射、針灸等侵入性處置者，也應留意感染風險。

巫智穎提醒，若發燒合併劇烈腰痛，經感冒治療後仍未改善，止痛藥效果不佳，甚至復健後疼痛加劇，應提高警覺。流感常見發燒、全身痠痛、咳嗽及流鼻水等症狀，但若發燒持續且伴隨劇烈腰痛，不能一概視為感冒或肌肉痠痛，應儘早就醫評估，必要時接受MRI檢查，以免延誤脊椎感染治療。