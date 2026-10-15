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急帶黃金返鄉奔喪遭阻！越籍長輩急哭 桃機海關暖舉化解危機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
蕭薇提醒旅客若攜帶超額現金、黃金及其他貴重物品出境，需先至海關出境服務檯申報。記者黃仲明／攝影
蕭薇提醒旅客若攜帶超額現金、黃金及其他貴重物品出境，需先至海關出境服務檯申報。記者黃仲明／攝影

桃園機場旅運量逐年攀升，上半年旅運量逾2578萬人次，相較疫情前2019年同期2432萬人，成長6％；機場公司預估，今年旅運量有望再創新高，超過疫前高點4868萬人次，然而隨著國境人流增加，也讓邊境查緝面臨更多挑戰。

如何在嚴謹的國門把關中注入暖意？榮獲桃園機場「服務楷模」的財政部關務署台北關蕭薇，用她的日常工作寫下了最佳註解。她平時主要負責協助出境旅客辦理外幣申報、退稅品查驗以及各項諮詢，成為旅客順利通關時最安心的依靠。

蕭薇表示，依「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」規定，旅客出、入國境攜帶超過等值1萬美元的外幣、港幣或澳門幣現鈔，超過10萬元新台幣、2萬元人民幣，或總面額超過等值1萬美元的有價證券，都須申報；攜帶黃金出境時總價值超過等值2萬美元，以及逾等值新臺幣50萬元且超越自用目的的鑽石、寶石及白金，也同樣須申報。

旅客若攜帶超額現金、黃金及其他貴重物品出入境，出境旅客需至海關出境服務檯申報，入境旅客則須經紅線檯向海關申報，若旅客未申報或申報不實，將依法沒入或處以罰鍰。

蕭薇提醒，許多出境旅客常會忽略「先辦理退稅再託運行李」，往往一到機場就先將行李託運，到了海關服務檯辦理退稅，被抽中查驗時卻已無物品可供查驗，面對稅金無法退還，往往情緒爆發。此時，蕭薇會耐心安撫對方情緒，等心情平復後再說明相關規定，並盡力提供務實的建議與協助。

海關嚴格執法，卻也有令人動容的暖心時刻。蕭薇回憶，兩位年邁的越南籍長輩，因為親人驟逝，心急如焚帶著超額黃金想返鄉籌辦後事，對方因語言不通而手足無措，急切地秀出親人入殮的照片，只為了證明自己句句屬實。看著長輩焦急的模樣，蕭薇立刻溫柔安撫，並建議對方合適的處置方案，讓他們能順利趕上航班，回去見親人最後一面。

她笑著表示，海關查驗與申報機制的初衷，「不是刁難，而是維護國境安全與秩序」。身為第一線人員，除了恪守法規，也需設身處地協助旅客解決問題，在嚴謹執法與貼心服務之間拿捏得宜，蕭薇不僅稱職地守護了國門把關的重任，更用實際行動，向世界展現了臺灣的溫暖與友善。

海關出境服務檯主要協助出境旅客辦理外幣申報、退稅品查驗以及各項諮詢。記者黃仲明／攝影
海關出境服務檯主要協助出境旅客辦理外幣申報、退稅品查驗以及各項諮詢。記者黃仲明／攝影

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