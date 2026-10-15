醫師看診聊肯德基！阿姨突自爆驚人身分 7份麻油雞午餐直接送到

肯德基近期推出睽違5年回歸的「台酒麻油紙包雞」，濃郁麻油香讓不少老饕直呼懷念。醫師徐國峰近日在臉書分享一段超狂的診間趣事，透露自己只是看診時隨口向一名阿姨聊起這款餐點，沒想到對方竟是肯德基某家大型分店的房東，甚至當場打電話聯絡肯德基總部，中午就送來7份麻油紙包雞，讓診所全員免費享用。超展開劇情曝光後，網友笑翻直呼：「什麼阿姨！叫姐姐！」

中醫師徐國峰近日在臉書發文，表示自己在替一名阿姨治療時，聊到肯德基睽違5年再度與台灣菸酒合作推出「台酒麻油紙包雞」，由於他本身就是麻油料理的愛好者，因此興奮地向對方介紹，講到連自己都餓了。不過，當天中午還有事情要忙，實在沒時間去排隊購買，只能先過過嘴癮。

沒想到，阿姨聽完後，竟悠悠地說出一句「我就是肯德基某一家分店的大房東啊」，而且她口中的分店還不是一般店面，而是整整一棟的大型分店！這番話讓徐國峰當場傻眼，忍不住在心中驚呼：「阿姨，這個資訊，妳怎麼現在才說？！」

更讓他意想不到的是，阿姨隨後真的直接打電話聯絡肯德基總部。到了中午，診所竟然出現整整7份台酒麻油紙包雞，不只徐國峰吃得到，連診所裡的護理師也人人有份，讓他驚喜直呼「七份。真的七份」，完全沒想到自己只是隨口聊個午餐，竟然遇到與肯德基有「房東與房客」關係的病患，笑稱「這個劇情，連我都接不下去」。

徐國峰也分享實際品嚐心得，大讚台酒麻油紙包雞「超級好吃」，一打開紙包，麻油香、薑香與米酒香便撲鼻而來，再將雞肉、杏鮑菇和醬汁一起倒進雞汁飯裡，讓身為麻油控的他完全無法抵抗，甚至忍不住開玩笑說：「肯德基，你不好好賣炸雞，麻油雞做這麼好吃是怎樣？」

對於阿姨的暖心舉動，徐國峰也相當感動，感謝對方將自己隨口說的一句「好想吃」放在心上，甚至連診所同仁都照顧到了。他感性表示，每天在診間都會聽到許多故事，但這次的故事特別香、也特別溫暖，最後不忘幽默提醒：「以後跟阿姨聊天，我會更認真一點。妳永遠不知道，坐在面前的阿姨，到底是哪一棟的房東。」

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人羨慕直呼「幸福啊」、「太羨慕」、「看得好餓」、「原來這裡是被醫療耽誤的美食部落客」，還有人笑說「都不知道是在業配阿姨還是業配麻油雞了」。

最讓網友笑翻的，則是阿姨的「隱藏身分」，紛紛留言「什麼阿姨！叫姐姐」、「要改口叫姐姐了」、「房東阿姨有缺女兒嗎？」、「阿姨，我不想努力了」，甚至有人幽默狂讚「什麼阿姨，是漂亮姐姐！漂亮姐姐人美心善，一人得道，全員升天」，意外讓這名暖心房東成為整篇貼文的焦點。

此外，也有不少網友趁機分享對台酒麻油紙包雞的喜愛，「我超愛肯德基的台酒麻油雞，終於又回歸了」、「紙包雞的比炸G好吃太多了」、「超好吃唷！每年都等這一檔」。