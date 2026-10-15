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準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

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薔琵颱風最快今生成！專家估有機會「又大又強」光復節連假天氣添變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天起天氣進一步趨於穩定，西半部平地晴到多雲，整體溫度較為炎熱，東半部白天高溫30至32度，西半部高溫32至34度或以上。聯合報系資料照
明天起天氣進一步趨於穩定，西半部平地晴到多雲，整體溫度較為炎熱，東半部白天高溫30至32度，西半部高溫32至34度或以上。聯合報系資料照

目前在關島東南方的熱帶性低氣壓TD-33，有機會今天增強為輕度颱風薔琵。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於未來幾天太平洋高壓較為西伸增強，颱風生成後將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大，下周一、下周二有機會上看強烈颱風等級，暴風半徑可能擴展到280公里或以上，將是一個又大又強的颱風。

路徑預報上來看，吳聖宇說，一直到下周三來到台灣東南方海域前，都比較穩定單純的往西北西移動。下周三來到台灣東南方海域時，將會遇上北方西風槽東移、太平洋高壓東退的過程，而開始減速北轉。下周四到周末期間，陸續經過琉球群島海域之後，繼續往日本附近移動。

至於是否威脅台灣？他說，雖然預報直接侵襲台灣的機會較低，不過，未來颱風北轉的位置，以及距離台灣的遠近，仍然有比較大的變數，需要持續觀察。如果轉彎的位置離台灣較近，下周四到下周六，颱風外圍環流就有可能影響到台灣及周邊海域的天氣。由於適逢光復節連續假期，要留意最新颱風預報資訊。

今天東北季風逐漸減弱，吳聖宇表示，晚間起風向轉為偏東風，迎風面的大台北東側、東北角、宜蘭、花蓮等地仍有局部短暫陣雨機會，其他地方為晴到多雲天氣。

溫度方面，今天迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶白天高溫27至29度，桃竹苗及台東地區高溫30至32度，中南部地區高溫可達32至34度或以上。夜晚到明天清晨嘉義以北到宜蘭、花蓮地區低溫21至23度，空曠地區有20度以下低溫出現機會，南部及台東地區低溫24至26度，空曠地區低溫22至24度。整體日夜溫差比較明顯，早出晚歸多留意。

吳聖宇表示，明天起偏東到東南風影響，太平洋高壓增強西伸，會持續到下周二左右，天氣進一步趨於穩定，迎風面東半部有零星局部短暫陣雨，西半部平地為晴到多雲，中南部山區午後因為熱力作用也會有局部短暫陣雨機會。溫度整體較為炎熱，東半部白天高溫30至32度，西半部高溫32至34度或以上，夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭、花蓮一帶空曠地區仍可能有20度以下低溫出現機會，特別是輻射冷卻作用比較明顯的區域，日夜溫差較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

目前在關島東南方的熱帶性低氣壓TD-33，有機會今天增強為輕度颱風薔琵。未來幾天太平洋高壓較為西伸增強，颱風生成後將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大。圖／取自中央氣象署網站
目前在關島東南方的熱帶性低氣壓TD-33，有機會今天增強為輕度颱風薔琵。未來幾天太平洋高壓較為西伸增強，颱風生成後將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大。圖／取自中央氣象署網站

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