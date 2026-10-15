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薔琵颱風生成倒數 賈新興：最新路徑朝沖繩前進 台灣周六起秋老虎發威
熱帶性低氣壓TD33號即將增強為薔琵颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，最新路徑朝沖繩前進。至於台灣天氣方面，周六至下周二秋老虎飆33度，連熱4天。下周三午後偏強東北季風接力，北台和宜蘭降溫有感。
賈新興在臉書表示，秋老虎周六至下周二強勢發威，高溫飆升，連熱4天。周六起全台晴朗穩定，台北白天高溫將連日飆破33度。非常適合趁這幾天晴朗的天氣把厚重冬被、長袖衣物拿出來洗曬，戶外活動注意中午紫外線，多補充水分。
至於降雨方面，他說，下周三前水氣偏少，僅明天和周六花東水氣稍多。
日韓旅遊的天氣提醒，賈新興表示，韓國周日受鋒面影響，日本下周一受鋒面影響，出遊建議隨身攜帶雨具。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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