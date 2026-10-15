薔琵颱風生成倒數 賈新興：最新路徑朝沖繩前進 台灣周六起秋老虎發威

目前在關島東南方的熱帶性低氣壓TD-33，有機會今天增強為輕度颱風薔琵。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於未來幾天太平洋高壓較為西伸增強，颱風生成後將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大，下周一、下周二有機會上看強烈颱風等級，暴風半徑可能擴展到280公里或以上，將是一個又大又強的颱風。

2026-10-15 08:51