開嗆「每天星巴克」的人！陳鴻酸看不上45元超市咖啡：心中只有自己

星巴克部分客製項目加價引發熱議，藝人陳鴻昨(14)日在臉書發文分享交友觀與人生經歷，談及人際關係、愛慕虛榮的價值觀及生活消費習慣時，特別點名每天一定要喝一杯星巴克的人，語帶批評地形容這類行為像是「強迫症」，直言這類人跟在捷運上戴iPhone耳機裝睡的人一樣，「心中只有以自己為中心」，並認為是因為覺得45元的超市咖啡配不上自己，才會有一套指定的標配來愛自己。

陳鴻回憶，自己30多年前帶著母親給的3萬元來台北生活，因為物價與生活開銷壓力，早早就學會精打細算，並以自身經驗強調，生活不應過度追求品牌標配，更不該把消費習慣當成身分象徵。他更以「沒有那個咖撐就不要吃那種瀉藥」，批評會在生活裡消費品牌愛慕虛榮、愛比較的人。

陳鴻也重話砲轟喜歡頻繁在自媒體曬切生日蛋糕的人，幻想自己真的是公主，認為把最辛苦的母親放在家裡，一個人到處滿場飛，以為這就是好人緣，直言表示不會交往這類的朋友。

陳鴻表示，自己年紀越大，越清楚想要什麼樣的人際關係，「有錢人的錢跟我們一點也沒關係」，與其花時間應酬、參加吃吃喝喝的聚會，不如珍惜真正能在困難時雪中送炭、伸出援手的朋友。