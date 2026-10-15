高壓迴流的天氣型態 鄭明典：早晚涼爽 中午氣溫稍高

東北季風稍減弱，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，高壓出海，氣溫回升，高壓迴流的天氣型態，早晚涼爽，中午氣溫稍高。

中央氣象署表示，今天迎風面水氣仍多，在大台北山區、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雲量仍多，有局部降雨，宜蘭地區雨勢稍明顯，大台北平地亦有零星降雨，白天桃園以南仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，氣象署表示，今天白天舒適到偏熱，桃園以北及宜花高溫約28到30度，新竹以南及台東31到33度，中南部內陸地區有機會在更高一些。早晚仍稍涼，各地低溫約22至25度，空曠地區或河谷會再低一些，夜晚及清晨適時調整衣物避免著涼。澎湖晴時多雲，25至29度；金門晴時多雲，23至28度；馬祖晴時多雲，23至26度。