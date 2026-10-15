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準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD33號將通過海水熱含量偏高的區域，未來7天將先沿著太平洋高壓邊緣移動。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD33號將通過海水熱含量偏高的區域，未來7天將先沿著太平洋高壓邊緣移動。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來準「薔琵」將通過海水熱含量偏高的區域，海洋能提供充沛能量，若其他環境條件也同時配合，巔峰有機會達到強烈颱風。󠀠

路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來7天將先沿著太平洋高壓邊緣移動，不過，這幾天仍處於環流整合階段，中心形成的位置與整合情形，也會影響後續路徑，是近期需要持續觀察的重點。目前預估下周四前後，來到沖繩南方海域時，可能遇上太平洋高壓減弱，而開始北轉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而高壓減弱的速度與幅度，將牽動北轉的時間、位置與角度。目前模式看法仍相當分歧，這也是決定未來距離台灣遠近，以及是否侵襲日本的重要關鍵。就目前模式預估來看，後續以朝日本方向靠近的可能性較高，影響台灣的機率相對較低，但仍不能完全排除。󠀠

由於這個系統生成位置遠、緯度又低，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，後續還有很長一段時間可以發展、調整，現階段先留意趨勢就好，不用太早下定論。不過，如果下周四過後，有前往日本、沖繩地區的民眾，要特別留意這個颱風發展狀況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），未來7天將先沿著太平洋高壓邊緣移動。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），未來7天將先沿著太平洋高壓邊緣移動。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

日本 氣象署 颱風

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