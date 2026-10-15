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秋老虎明天再度下山 專家示警：影響長達5天 日夜溫差恐達10度以上

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
秋老虎再度下山。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
秋老虎再度下山。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

秋老虎再度下山。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明天起至下周二，因受菲律賓海反氣旋籠罩影響，環境轉為偏東風，整體水氣減少，天氣單調穩定，氣溫也轉偏熱。

溫度方面，他說，根據中央氣象署最新氣象資料評估顯示，東半部高溫在30至32度之間，西半部由於氣流過山，下沉增溫，高溫更在32至35度。中南部近山、內陸白天高溫上探34至36度或以上，外出活動注意防曬，並多補充水分。就連離、外島的澎湖、金門及馬祖地區高溫也上探到28至31度。

林得恩表示，這次秋老虎下山影響的時間約在4至5天，若再加上夜晚至清晨的輻射冷卻效應，早晚溫差增大，有機會在8至10度或以上；提醒留意溫度變化，適時增添衣物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

秋老虎 馬祖 氣象署

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