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今水氣增熱飆35度…「薔琵 」今將生成恐達強颱 未來行徑曝

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今水氣增熱飆35度 吳德榮：「薔琵 」今將生成恐達強颱 明起秋老虎報到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天環境偏乾，各地大多為晴到多雲，北部及東半部高溫29到31度，其他地區約32、33度，中南部內陸會再高一些，白天偏熱，日夜溫差大。聯合報系資料照
今天環境偏乾，各地大多為晴到多雲，北部及東半部高溫29到31度，其他地區約32、33度，中南部內陸會再高一些，白天偏熱，日夜溫差大。聯合報系資料照

今晨各地大多晴朗，大台北東側、宜蘭有局部少量降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因輻射冷卻作用，平地最低氣溫為新竹縣關西鎮16.5度，各地區平地最低氣溫約在18至21度。

他說，今天東側海面水氣略多，大台北東側、東半部有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨。白天北台微熱，南偏熱，各地早晚涼。北部20至30度、中部20至34度、南部21至35度、東部18至34度。

吳德榮表示，明天至下周二，東側水氣漸減，東半部多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率；西半部晴朗穩定。白天氣溫偏高，日夜溫差大，為秋老虎型態。下周三東北季風增強，迎風面轉有雨，氣溫下降，背風面影響輕微。

關於颱風消息，他說， 熱帶低壓在關島東方海面海面，今將發展為輕颱薔琵，向西北西朝日本南方海面前進，未來有繼續增強為強颱的機率。歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，關島東方海面的熱帶低壓將發展成颱，其未來行徑大多在日本南方海面，東北大迴轉。各別系集模擬路徑很分散，顯示不確定性大，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓在關島東方海面海面，今將發展為輕颱薔琵，向西北西朝日本南方海面前進。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，關島東方海面的熱帶低壓將發展成颱，其未來行徑大多在日本南方海面，向東北大迴轉，各別系集模擬路徑很分散，顯示不確定性大。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓在關島東方海面海面，今將發展為輕颱薔琵，向西北西朝日本南方海面前進。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，關島東方海面的熱帶低壓將發展成颱，其未來行徑大多在日本南方海面，向東北大迴轉，各別系集模擬路徑很分散，顯示不確定性大。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 秋老虎 氣溫

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