星級旅館評鑑 參與業者持續探底

國旅不振，交通部觀光署近年推出多次國旅補助，今年也才剛祭出「觀光雙輪驅動方案」，透過平日住宿、生日券等優惠刺激國旅。政府屢屢砸錢鼓勵民眾國旅住宿，但推動多年用來建立住宿品質標準的星級旅館評鑑，業者參與意願和星級標識家數卻持續探底。

除了業者興致不高，旅客選擇和參考方式也已改變。現行民眾透過Google搜尋飯店，就可以查看使用者評論、設施、房型及價格，Agoda、Booking.com等訂房平台則提供整潔度、服務、地點、設施及性價比等細項評分，較少參考官方評鑑。

觀光署自民國九十八年起推動星級旅館評鑑，希望透過統一標準協助旅客辨識住宿品質，並提升業者服務及品牌形象。但審計部報告指出，觀光署原訂一一○年申請目標新申請加入九十家、一一○至一一四年則每年一百家，但實際申請家數依序僅十家、卅三家、一○四家、卅九家及卅八家，僅一一二年達標，其餘年度達成率均未達四成，近兩年更連續不到四十家。

持有星級標識的旅館也持續減少。一一○年底有四○三家，到一一四年底只剩一六一家，占全國旅館比率也從百分之十一點五六降至百分之四點七四。

觀光署表示，審計部所列申請目標是疫情前依當時市場趨勢設定，但是疫情重創觀光產業後，旅宿業又面臨人力短缺，部分業者對申請評鑑轉趨保守。

觀光署將辦座談會

為鼓勵業者參與，觀光署去年起針對從未參加新制評鑑的旅館，提供免費到場實地輔導，協助業者了解評鑑要求，近日也將舉辦「星級旅館評鑑制度研議優化座談會」，蒐集業者意見。

旅館公會全聯會理事長洪崇元說，當初推動評鑑的部分考量是陸客會參考，但後續市場發展未如預期，甚至成為旅行社議價工具，讓部分旅館面臨房價遭壓低的情況。台灣約八成旅館屬三星以下，並非以高星級為經營目標，業者投入評鑑須付出成本，卻未必能換得更高住房率或房價，主管機關應重新檢視制度必要性。

曾任觀光相關科系專技副教授的台北城大飯店前董事長李承仲也說，星級旅館評鑑是參考國際五星級飯店標準，但未必完全符合本土旅宿產業條件，台灣旅宿市場涵蓋商務旅館、文創旅店及背包客棧等不同類型，不是所有業者都適合朝高星發展。