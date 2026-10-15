卓越新聞獎 聯合報4入圍

卓越新聞獎基金會昨公布入圍名單，聯合報系四件作品入選，涵蓋突發新聞、新聞攝影、影音深度報導及調查報導等類別，其中兩件以花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災為題。頒獎典禮將於十一月十七日舉行。

卓越新聞獎是台灣重要的新聞獎項之一。基金會表示，今年平面及網路（文字）類報名作品二三五件、新聞攝影獎六十八件、電視及網路（影音）類一九四件、廣播及網路（音頻）類五十一件，不分媒體類別獎項二二一件，共九十四件入選。

聯合報地方社會中心記者王燕華、王思慧、林佳彣、翁至成與張策在馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，從多元角度深入採訪，呈現災民、家屬、部落族人、救災團隊心聲，作品「洪水之後—花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決關鍵七十二小時」入圍突發新聞獎。

影音中心游昌樺、盧湘婕、王彥鈞、陳昱凱製作的「長高的河—馬太鞍堰塞湖事件紀實」，以七則獨家深度報導構成，包括科研、土地、農業、長照、生存危機等，試圖呈現洪災後的完整切面，入圍電視及網路（影音）類—長篇深度報導獎」。

攝影中心記者曾原信作品「誰是民眾黨太陽？」入圍單張新聞攝影獎，拍攝於民眾黨創黨主席柯文哲一審宣判後的記者會，曾原信發現閃光燈此起彼落，加上拍攝角度不同，讓民眾黨主席黃國昌的影子恰好出現在柯文哲身後，隨即調整快門速度，捕捉到黃國昌影子與柯文哲重疊的精彩瞬間。

另策展營運中心記者林奐成以深度調查作品「光電風災啟示錄：九十天追蹤廢棄物處理亂象，揭開政策暴衝四年翻船內幕」入圍調查報導獎。