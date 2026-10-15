台灣鳳梨銷美 專家：距離遙遠 恐無競爭力

農業部長陳駿季昨於立法院報告業務概況時指出，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。專家表示，美國市場已有許多中、南美洲的鳳梨，加上鄰近與貿易協定帶來的關稅優惠，台灣鳳梨恐不具競爭力也不划算，宣傳大於實際，中國大陸仍是值得台灣深耕的市場。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，鳳梨出口至大陸很划算，但出口到遠在天邊的美國就很不容易，更何況還要與來自鄰近美國的中、南美洲的鮮甜鳳梨激烈競爭，到時候農民恐怕只獲得微薄的附加價值，但若把我政府的出口補貼也算進去，整體所創造的附加價值恐怕是負的，「不划算。」

徐世勳指出，台灣鳳梨現在除了日本外，賣到其他國家是少量，如果一直祭出外銷補貼，中間的批發、零售、冷鏈、保險等是誰賺走？又有多少錢是回到農民身上？

徐世勳說，在這追求附加價值的貿易時代，台灣不見得一定要與開發中國家拚外銷新鮮蔬果，應將有限資源放在最能創造附加價值的關鍵處，與有生產優勢的開發中國家分工合作，共同創造更高的附加價值，利益共享。

陳李農改團隊執行長李武忠表示，台灣農產品外銷常常宣傳效果大於實際，之前芭樂賣到美國，後來也是雷聲大雨點小，很多農產品賣到新興市場，都是依賴大量外銷補貼才勉強打進去，當政府降低補助力道，要再賣出去就有相當大的難度。

李武忠強調，鳳梨不是只有台灣才有的水果，美國對其他國家的鳳梨也有著關稅優惠，即使我們進軍美國市場，但台灣鳳梨的優勢是什麼？大陸是最近的市場，是要再想辦法深耕的對象。