開拓市場 我生鮮鳳梨 明年有望銷美

立法院經濟委員會昨邀農業部長陳駿季列席報告業務概況，農業部在報告中透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。我國@@@生鮮鳳梨外銷@@@在二○一九年達高峰，出口量破五萬公噸，但中國大陸在二○二一年三月起禁我鳳梨外銷後，去年外銷量近一點七萬公噸，僅約二○一九年時的三分之一。即使明年外銷市場新增美國，外界預料恐怕仍彌補不了大陸市場缺口。

根據農業部統計，我國生鮮鳳梨外銷二○一九年達五點一萬公噸，二○二○年也接近四點六萬公噸，其中幾乎逾九成都是銷往大陸。

但二○二一年三月起，大陸以檢出介殼蟲為由暫停台灣鳳梨進口，該年外銷量隨即掉至二點八萬公噸。農業部這幾年轉而開拓其他海外替代市場，除了鄰近的日本、南韓、香港、新加坡等，還包括加拿大和澳洲、紐西蘭等，其中日本這幾年一躍成為我國主要出口國。

美國農業部動植物防疫檢疫署（ＡＰＨＩＳ）今年三月三日，於聯邦公報預告台灣鳳梨鮮果實輸美檢疫條件草案，未來只要完成我方的輸出檢疫、確認無罹染關切害蟲並取得植物檢疫證明書，鳳梨就能輸美，而且不需進行輻射照射或蒸熱檢疫處理，也不用去除冠芽，目前預告評論期已結束，待美方正式公告。

陳駿季昨報告業務概況時表示，台灣鳳梨明年有望打進美國市場，目前生物安全評估等行政作業都已完成，台灣鳳梨每年盛產的時間點落在二月到五月間，希望能在盛產前接獲美方通知。

但根據農業部統計，除了二○二一年大陸禁我鳳梨外銷，當年生鮮鳳梨外銷量大幅下滑到二點八萬公噸外，隨後這幾年雖積極開拓不少新興市場，二○二三年卻剩下一點七萬公噸，二○二四年雖有成長，但去年、二○二五年又掉到約一點七萬公噸，今年截至九月則約一點七萬公噸，都遠低於二○二一年前大陸市場還在時的規模。

農貿界預料，即使明年可望加入美國市場，但恐怕依舊難彌補失去大陸市場，鳳梨農高度期望政府能恢復鳳梨登「陸」。