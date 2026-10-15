中信打造築夢基地 陪弱勢孩子成長

中國信託慈善基金會昨天於彰化縣福興鄉外中社區，舉辦「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」社區築夢基地掛牌儀式。今年適逢中國信託成立六十周年，「臺灣夢計畫」邁入第十二年，目前全台共有卅五個社區築夢基地，透過在地志工長期陪伴，為孩子打造安心成長的支持網絡。

中信慈善基金會董事長辜仲諒致詞指出，「臺灣夢計畫」給予孩子資源，陪伴他們勇敢追逐夢想，也讓孩子長大後懂得回饋基地、社會，這就是計畫最大價值。衛福部社工司專門委員黃淑惠表示，肯定中信慈善基金會持續投入資源到偏鄉，公私協力強化兒少社會安全網。彰化縣長王惠美說，縣內已有六個「臺灣夢」社區築夢基地，感謝中信慈善基金會共同打造孩子安心成長環境。

根據計畫觀察，弱勢孩童的心情狀況明顯改善，百分之九十三的孩子更敢於想像自己的未來，也有孩子希望長大後能幫助他人，讓愛的循環持續傳遞。「臺灣夢計畫」執行經費全數來自「點燃生命之火」全民愛心募款運動善款，迄今已幫助近一五三萬人次。

外中社區築夢基地設於在地熱心人士捐地建置的金池書院，為偏鄉弱勢孩童提供營養餐食，並規畫烹飪、生活美語及品格教育等多元課程。其中，志工安排的社區踏查導覽課帶領孩子認識家鄉，也培養表達與溝通技巧。孩子們化身小小解說員，不僅更了解這片土地，口語表達能力顯著提升，在多場朗讀比賽中屢獲佳績。