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社救法修法延宕3年 民團要求選前完成

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「社會救助法」貧窮定義門檻高，引發民團抗議，社會救助法修法聯盟三年多前將民間建議版本「社會救助法」草案送入立法院，期間行政院四度將該法列為行政院「優先法案」，但政院迄今未提出政院版本。民團要求，今年底縣市首長選戰前完成修法，不該再跳票。

「社救法不能再拖，選前完成修法」、「政院送出版本，立院實質審查」，社救法修法聯盟昨於立法院舉行記者會，與會代表高呼口號，並提出現行「社會救助法」三大缺失包括人籍合一、虛擬收入、家戶合計，務必透過修法，積極改善。

立委范雲指出，與日本、南韓等相比，我國貧窮門檻太高，即使極端貧窮者也難以符合法規中低收入戶資格，至於受暴婦女、無家者，則因條文限制，而得不到幫助。

修法 范雲 門檻

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