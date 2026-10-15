社救法政院版難產 綠委電話急催也無奈

「社會救助法」多年未大幅修正，全國二百多萬貧窮人口被排除於福利政策之外，民團呼籲行政院盡快送出版本，並點名上屆社福及衛環委員會召委林月琴曾承諾上一會期實質審查。對此，林無奈回應，當時該打的電話都打了，深夜致電閣揆等行政高層，但再三請託未果。

台北市康復之友協會興隆會所專員林建宇表示，賴清德總統稱「台灣的地基是人民的生活」，但對貧窮家庭而言，所謂地基竟布滿了福利斷崖；低收入戶資格不只關乎生活補助，還與身障、醫療、居住等資源有關，貧窮者努力脫貧，增加的薪水卻因虛擬所得的陳舊制度，抵不過失去的福利，反而過得更窮，「這是制度失靈」。

「貧窮為社安網最大破洞，政府不該再跳票，應於選前兌現承諾、完成修法。」社會救助法修法聯盟表示，行政院遲未送出「社會救助法」，該法迄今「下落不明」，昨籲行政院盡快送出政院版，由立法院推動實質審查。

社會救助法修法聯盟另點出今年五月，時任立法院社福委員會召委林月琴、立委盧縣一曾承諾，將在上一會期推動實質審查，卻因行政院程序延宕、立法院議程變動，承諾並未成真；民團持續與衛福部及立法院溝通，得到的結果卻是行政院版本「一拖再拖」。

民進黨立委林月琴指出，自己為立院上一會期社福及衛環委員會召委，為了此案，曾多次深夜致電行政院長卓榮泰及相關副院長、秘書長等人，催促行政院盡速將「社救法」修法草案送入立法院，「該打的電話都打了」，但再三請託未果，只能由本會期民進黨社福及衛環委員會召委王正旭接棒推動。林月琴強調，社會救助不是慈善，不該以「施捨」角度看待，真正進步的社會不該只是把貧窮趕到看不見之處。

衛福部社工司司長楊雅嵐指出，將持續朝著擴大弱勢照顧、促進就業自立及協助階段脫貧等方向推動修法，盼讓更多有需要的民眾獲得支持，外界關切所得設算、家戶列計、街友保障等議題，將秉持簡政便民、公平客觀及財政可負擔原則持續溝通。