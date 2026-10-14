2026台灣建築獎入圍出爐 台中綠美圖、國家檔案館等12件作品決戰

「開心手術」（Open-heart surgery）被視為最疼痛的手術之一，術後呼吸或翻身，都會帶來劇烈疼痛，讓患者不敢用力呼吸。林口長庚醫院引進「冷凍消融神經阻斷止痛技術」，將肋間神經冷凍至極低溫使其暫時「冬眠」，可提供長達3到6個月的止痛效果，大幅降低術後的不適感。

2026-10-14 17:25