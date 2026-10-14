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2026台灣建築獎入圍出爐 台中綠美圖、國家檔案館等12件作品決戰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台中綠美圖。攝影／Iwan Baan 圖／台中市立美術館提供
台中綠美圖。攝影／Iwan Baan 圖／台中市立美術館提供

「2026台灣建築獎」今天公布入圍名單，台中綠美圖、國家檔案館等12件作品進入決選，兩位普立茲克大。評審團將於10月28日至30日實勘後召開決選會議，選出2026台灣建築獎。

主辦單位建築師雜誌表示，今年符合參選資格作品共112件。10月7日召開複選會議，經5位評審委員嚴謹評選，進行熱烈討論及投票，最終選出12件作品進入決選。評審團由建築師張匡逸、許伯元、戴育澤、台北科技大學建築系系主任黃少妤、東海大學建築系專任助理教授蘇睿弼組成，由戴育澤擔任評審團召集人。

2026台灣建築獎入圍名單如下:

台北市中山基督長老教會宣教大樓／闕河彬建築師事務所＋四喜創意顧問有限公司

斗南國小非營利幼兒園／吳建志賴人碩聯合建築師事務所

清華大學王默人周安儀文學館／田中央聯合建築師事務所

福智佛教學院宗德樓／大藏聯合建築師事務所

逢甲大樓共善樓／隈研吾建築都市設計事務所＋楊龍士建築師事務所

台南恬園古厝新生／潘冀聯合建築師事務所

台中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用／軸組聯合建築師事務所

國家檔案館／九典聯合建築師事務所

台中綠美圖／有限會社SANAA事務所、劉培森建築師事務所

八仙山國家森林遊樂園－自然構築計畫／初樸建築師事務所

台東江賢二藝術園區／黃文榮建築師事務所＋地方建築 林友寒＋藝術家 江賢二

基隆美術館／禾磊建築_吳明杰建築師事務所

國家檔案館。圖／九典聯合建築師事務所提供
國家檔案館。圖／九典聯合建築師事務所提供

逢甲大樓共善樓。圖／隈研吾建築都市設計事務所＋楊龍士建築師事務所提供
逢甲大樓共善樓。圖／隈研吾建築都市設計事務所＋楊龍士建築師事務所提供

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