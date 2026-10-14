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卓榮泰拍板嘉義高鐵聯外交通三共識 短期先增BRT接駁量能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰14日與嘉義市長黃敏惠以及市府團隊，針對嘉義縣市地區交通議題進行會談，立法委員王美惠也一併與會。

李慧芝轉述，卓榮泰於會中指出，提升交通量能不僅對於地方的產業與觀光發展有非常大的助益，也能達到「均衡台灣」的施政目標；對於嘉義市政府提出嘉義高鐵站聯外運輸的規畫，會中並有三點共識：

一、短期內請交通部先行協助提高BRT接駁量能，並盡速落實執行。

二、嘉義市政府原所提出的輕軌藍線可行性研究擴大延伸評估，以期更符合產業與都市發展需求。

三、待可行性研究完成通過後，中央地方之經費負擔，可由專案協商方式辦理。

李慧芝強調，對於地方政府所提交通建設規畫，行政院都會依中央與地方權責分工及法定程序，提供必要的專業協助。

嘉義 高鐵 卓榮泰

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