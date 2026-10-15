醫奉獎團體醫療奉獻獎／花蓮慈濟全人整合照護團隊 走進部落把醫療帶進家戶

在這裡照超音波前，鄉民會先脫下鞋襪、洗淨田裡沾來的汗水才走進診間，這是花蓮慈濟醫院「全人整合照護團隊」在秀林鄉部落，用長年陪伴換來的信任。這裡也可能成為改變台灣健保制度的起點。

花蓮秀林鄉是全國面積最大的鄉，以太魯閣族居民為主，交通不便、醫療資源不足。團隊秉持「守護生命、守護健康、守護愛」信念，陪伴居民走過疾病、老化、災害，以及生活的困境。

率領花蓮慈濟醫院「全人整合照護團隊」的副院長陳星助說，秀林鄉承辦健保署「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫）已25年。秀林鄉衛生所主任田惠文卻發現，鄉民健康指標改善不多，問題歸根究抵是「沒有進入患者的生活」，因此推動「全人醫療整合計畫」，將醫療拉回「以人為中心」，把服務送進患者家中。

「五全照護」守住秀林健康

花蓮慈濟醫院於2022年以推動IDS多年經驗，承辦台灣唯一的健保署山地「全人醫療整合計畫」。陳星助指出，團隊以「全人、全戶、全隊、全程、全健康」的「五全」為核心理念，建立家庭健康戶口名簿與健康風險管理機制，從0歲到100歲進行全齡健康管理，結合衛生所、醫院、學校、文化健康站與社區力量，讓照護從疾病治療延伸到家庭與生活。

花蓮天災多，團隊也結合健康促進、營養指導、心理支持與社會資源，推動從「治療」走向「預防」、從「個人」走向「家庭與社區」的照護模式。

「我們不只看患者需求，還要了解他的生活、協助他、陪伴他、讓他得到健康。」田惠文身為原住民，「希望大家不要只有看到我們悲苦的一面，我們也很希望自己很好」。

2023年，秀林鄉富世村的全人照護衛教活動。圖／花蓮慈濟醫院提供

在秀林鄉衛生所診療長達10年、花蓮慈濟醫院小兒科主治醫師張雲傑指著4坪大的診間說，都會區或醫院的診間，不太可能有這麼大的空間，但在這裡，每30分鐘安排一位個案，可以進行評估又能好好回答家長問題，全人整合照護從孩童的生長發育就應開始，一旦發現問題就能立即轉介至醫院的兒童發展評估中心進行篩檢。

秀林鄉全人整合照護最棒的精神，就是「弭平偏鄉的健康資源落差」。花蓮慈濟「全人整合照護團隊」尊重原鄉主體性，將「文化安全」制度化，結合太魯閣族語言衛教，在各村落建立「一村一健康守門人」制度。

健康守門人與地段護理師逐戶訪視、深入家庭，讓部落民眾從早期害怕就醫，轉變為主動接受健康風險管理。

在秀林鄉衛生所服務23年的護理長陳姿伶說，衛生所是全國第一個區域型全人照顧據點，一切從文化安全做起，尊重、理解、同理原住民族想法，推動「五全照護」，如今民眾更了解自己的健康事務，也能就近在衛生所接受檢查及治療。

全人衰弱高齡門診，醫師與長者互動。圖／花蓮慈濟醫院提供

高齡、中西醫共照整合服務

陳姿伶指出，秀林鄉衛生所開設內科、小兒科、復健科、中醫科等，協助民眾看診、糖尿病及B、C肝衛教管理、兒童施打預防針及發展評估，團隊也整合醫師、護理師、營養師、治療師、社工師等專業人員，以家庭為核心提供高齡衰弱、中西醫、醫牙共照等整合服務。另外，導入AI與數位科技，讓疾病提早被發現，居民不必再往返醫院久候。

這套模式也走向國際，團隊受衛福部與健保署推薦，登上2024世界衛生大會（WHA）周邊論壇分享「中西醫整合與醫牙共照」經驗，並代表國內唯一受邀團隊參加2025 APEC整合式健康照護工作坊，向8個亞太經濟體介紹秀林模式。

陳星助說，「全人醫療整合計畫」已轉型為「預防及醫療並重」，健保署不但將秀林經驗推展至全國7個地區，更將全人整合照護擴展至花蓮、台東兩縣，協助兩縣29鄉鎮建立健康資料庫，盼望能開始逆轉，提高東部民眾的健康餘命。

版圖持續擴大，但團隊守住的仍是同一件事：收成時節，居民會將自家種的花生等作物送給醫護人員答謝。陳姿伶說，「秀林鄉的土地會黏人」，讓她願意長年在此服務。對這支團隊而言，全人照顧從來不是上對下的施予，而是「當我們走過我們曾經鋪的道路，這就是我們的價值。」

花蓮慈濟全人整合照護團隊小檔案

起源：花蓮慈濟醫院與秀林鄉衛生所於2004年投入原鄉健康照護、巡迴醫療、定點服務，建立跨專業整合照護團隊。健保署2022年於花蓮縣秀林鄉推動偏鄉全人方案。

服務範圍：涵蓋秀林鄉9村及各部落據點，並串聯醫院、社區診所、文化健康站、學校與地方組織。

主要事蹟

●肺結核每10萬人發生率降至101人，都治計畫連續5年達100%

●建置「整合健康福址平台」擴散5縣市、涵蓋165萬人口

●秀林鄉C肝微根除

●將全人醫療擴散至東區及其餘4縣市，與花東17間醫院深入各鄉

得獎紀錄

●2024年 衛福部、花蓮慈濟與秀林衛生所獲總統盃黑克松卓越團隊

●2025年 秀林鄉衛生所獲公務人員傑出貢獻獎團體獎