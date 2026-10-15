秋天失智症狀更嚴重？醫籲需評估

進入秋天後，部分失智長輩記憶力更退化，作息也混亂，白天精神不濟、晚上卻特別清醒。醫師提醒，季節變化確實可能讓失智患者記憶退化、睡眠混亂、情緒焦躁等症狀更明顯，但是否為病情惡化所致，仍須由醫師評估。

失智症為慢性神經退化疾病，翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞指出，即使患者於秋天時症狀明顯，也不能直接說「秋天會讓失智症惡化」，但臨床上確實有部分患者在季節轉換、日照時間改變、作息受影響時，記憶、睡眠、情緒或行為問題惡化。

秋天日照時間縮短。莊可鈞說，對年長者，白天接觸陽光時間減少，加上天氣轉涼較不願意外出活動。一旦睡眠被打亂，隔天的認知功能與情緒也可能受影響，因此變得焦躁、容易生氣，甚至出現重複詢問、找不到東西、一直想回家等情況。

莊可鈞建議，進入秋天後，應協助長輩維持生活節奏，如起床後安排戶外活動，接觸自然光線，下午則避免長時間睡午覺，晚上維持固定睡眠時間。即使長輩行動不方便，也可以在安全情況下到住家附近走動，或在室內簡單伸展。

莊可鈞提醒，不需過度進補，飲食以均衡、清淡、容易消化為原則，確保蛋白質、蔬菜及水分攝取。