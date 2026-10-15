健康你我他／AI是入口不是裁判

之前感冒久咳未癒，到耳鼻喉科就醫，吃了不少西藥，心想再吃下去也不是辦法。剛巧住家附近新開了一家中醫診所，想著中藥可能比較溫和，便去試試。

醫師年輕又親切，問診後給了建議，我按照醫囑服藥。咳嗽好了一些，依約複診，再連續服用一周中藥，沒想到這期間，我的胃開始不舒服。過去很少胃痛，現在突然不舒服，究竟怎麼了？心裡有些恐慌，與其自己瞎猜，不如先問問AI。

我把情況告訴AI，很快得到一長串可能原因，也列出生活上應該注意的事項。但同一個症狀，背後可能有不同原因，只靠文字描述，很難判斷真正病因。尤其看到「可能是某某疾病」時，心裡難免一驚；反過來，若AI說問題不大，也不能因此放心，更不能拿它取代醫師診斷。

參考AI的回覆，我仍想不透。我平常很注意飲食，三餐正常，為什麼會突然胃痛？正想不透時，常服用中藥調理的小妹提醒我：「會不會是藥材問題？」

AI不知道我正在服用中藥，也不知道藥包裡有哪些藥材，更不知道我是否對其中某一味不適應。於是我試著停藥，沒想到才兩天，胃就不痛了。

這次經驗讓我明白，AI可以是健康資訊的入口，卻不能當最後的裁判。真正重要的，不是AI有多聰明，而是使用它的人是否懂得判斷。