孫亞夫基金會十周年研討會

立法院經濟委員會昨邀農業部長陳駿季列席報告業務概況，農業部在報告中透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。我國生鮮鳳梨外銷在二○一九年達高峰，出口量破五萬公噸，但中國大陸在二○二一年三月起禁我鳳梨外銷後，去年外銷量近一點七萬公噸，僅約二○一九年時的三分之一。即使明年外銷市場新增美國，外界預料恐怕仍彌補不了大陸市場缺口。

2026-10-15 01:01