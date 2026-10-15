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孫亞夫基金會十周年研討會

聯合報／ 記者李樹人／台北報導

財團法人孫亞夫醫學推廣基金會成立十周年，推動醫學教育、研究發展與醫學人文，將於10月18日舉行「醫學向前，人文向深」研討會。

研討會邀請權威醫師開講，包括恩主公醫院名譽副院長、神經內科顧問級主治醫師陳昌明談「運用飲食植化素於失智症防治」，還有「基因醫師」張家銘談「精準健康」、振興新陳代謝科主治醫師石光中談「第五型糖尿病」。

醫學向前，人文向深

孫亞夫醫學推廣基金會研討會

時間：10月18日（日）9:30-15:25

地點：政大公企中心10樓A1034

北市大安區金華街187號

報名：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdErM3aTVjszq9bKrN4ZUCvoRZHjUAXgLD3nVOT9yENVkqF6A/viewform?pli=1

基金 恩主公醫院 失智症

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