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不必住28天就轉院…北榮員山分院復健病房獲全國試辦 最長住180天

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
病房治療導入「居家情境模擬」，協助病人完成從移位、如廁到穿衣等訓練，讓復健醫療的終點不是出院，而是確保病人能安全、有尊嚴回到家庭社區。記者戴永華／攝影
病房治療導入「居家情境模擬」，協助病人完成從移位、如廁到穿衣等訓練，讓復健醫療的終點不是出院，而是確保病人能安全、有尊嚴回到家庭社區。記者戴永華／攝影

衛福部推出健保復健病房試辦計畫，台北榮宜蘭員山分院雀屏中選獲准首批試辦，今天舉辦復健病房啟航觀摩會。健保署副署長張禹斌表示，復健病房試辦計畫在於銜接急性醫療與長照服務，協助患者恢復功能順利返家，員山分院過往在急性後期照護領域的優秀表現，成為全國10家試辦醫院之一，且為宜蘭唯一入選醫院，試辦計畫成果可期。

台北榮總員山分院今天下午舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，包括代理縣長林茂盛、立委吳宗憲、台北榮總副院長林永煬、衛生局徐迺維局長、宜蘭各醫院院長及代表、健保署北區業務組等與會嘉賓共同見證下，為提升宜蘭鄉親健康復能開航。

北榮員山分院投入急性後期照護及功能復健已近20年，從早期試辦英國急性後期照護模式到中期照護病房，急性後期照護到目前的復健病房，長期累積成果。這次成立復健病房希望把既有的復健專業進一步升級，提供病人在急性治療後更完整密集的復健照護，幫助病人重拾生活能力。

員山分院院長熊夢平說，在健保署試辦計畫支持下，透過復健病房「生活情境化」特色，在傳統復健治療外，更導入「居家情境模擬」，透過團隊共同協助病人完成從移位、如廁到穿衣等訓練，讓復健醫療的終點不是出院，而是確保病人能安全、有尊嚴回到家庭社區。

立委吳宗憲表示，北榮員山分院能夠成為全國10家的試辦醫院之一，是長期在該領域用心耕耘的成果，日後試辦良好，可視縣民及患者的需求狀況，期待未來在蘇澳分院或縣內其他醫院也能增加健保復健病房。

今天在啟航儀式後觀摩了解復健病房照顧模式、居家模擬與ADL生活復能及上車上階梯模擬等復建作為，確實提升中風病人復健能力。

院方表示，入住者主要是腦中風經過急性期治療後病況穩定，仍有復健需求，且有機會進一步恢復功能的病人，經醫師評估依個案病況及復健需求，提供最長180天的住院復健照護，但並非每位病人都需要住到180天，依照功能恢復情形、復健返家準備狀況，進行個別化安排。

北榮宜蘭員山分院今天舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，期待未來幫助更多病患復健後重返家庭。記者戴永華／攝影
北榮宜蘭員山分院今天舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，期待未來幫助更多病患復健後重返家庭。記者戴永華／攝影

北榮宜蘭員山分院成為全國10家試辦復健病房的醫院之一，且為宜蘭唯一入選醫院，院方今天舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，期待未來幫助更多病患復健後重返家庭。記者戴永華／攝影
北榮宜蘭員山分院成為全國10家試辦復健病房的醫院之一，且為宜蘭唯一入選醫院，院方今天舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，期待未來幫助更多病患復健後重返家庭。記者戴永華／攝影

北榮宜蘭員山分院成為全國10家試辦復健病房的醫院之一，且為宜蘭唯一入選醫院，院方今天舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，期待未來幫助更多病患復健後重返家庭。記者戴永華／攝影
北榮宜蘭員山分院成為全國10家試辦復健病房的醫院之一，且為宜蘭唯一入選醫院，院方今天舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，期待未來幫助更多病患復健後重返家庭。記者戴永華／攝影

北榮宜蘭員山分院今天舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，期待未來幫助更多病患復健後重返家庭。記者戴永華／攝影
北榮宜蘭員山分院今天舉辦「復健新里程・返家心希望」啟航暨觀摩記者會，期待未來幫助更多病患復健後重返家庭。記者戴永華／攝影

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