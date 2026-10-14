滑雪摔傷別只吞止痛藥 膝蓋、腳踝壓痛應就醫…醫建平台在國外可救命

國人赴海外滑雪風氣日益盛行，也造成許多民眾受傷，台北榮總復健醫學部醫師楊怡強表示，滑雪受傷後，若膝蓋、腳踝等部位的骨頭突出處出現明顯壓痛，應立即就醫照X光，確認是否骨折，切勿只靠止痛藥忍痛，避免延誤就醫。

冬季即將來臨，許多民眾也會選擇至海外滑雪，不過仍有受傷風險，楊怡強說，只要骨頭凸出來的地方按壓會痛，有高機率就是骨折，需要照X光。像膝蓋及腳踝的骨頭突出處，是最容易骨折的部位，因未有肌肉緩衝保護，萬一按壓劇痛，務必要照X光，若是「不穩定型骨折」需先用石膏固定，才能搭機返台，若只吃止痛藥堅持返台就診，會有風險。

另滑雪時因失去平衡而用手撐地，也可能造成手腕骨折、韌帶損傷及三角纖維軟骨複合體。楊怡強表示，最簡單的自我檢測就是按壓手腕骨突與尺側凹窩處，如果壓下去劇痛、手腕無法旋轉受力，就代表可能傷及韌帶或骨頭。

楊怡強說，第一務必先戴上護具固定；第二可以考慮先在日本就醫評估；如果真的暫時不想在日本看醫生，手部就完全不要再出力、行程保守一點，但一回到台灣務必馬上來門診檢查。

另外大家最常問的就是「出發滑雪前要做什麼準備？」，楊怡強表示，除選擇難度適合自己的雪場、準備良好且合格的護具、找專業教練教學外，在滑雪過程中還有一點非常重要是雪道交通規則，避免受到傷害。

民眾也可以上「台灣滑雪運動醫學科學平台」，了解滑雪的相關知識，有事前雪場選擇指引、行前體能自我檢測、出發前注意事項互動檢核表，且人在國外受傷也可以上平台找資訊，了解第一時間該如何處置，避免傷害持續。

●台灣滑雪運動醫學科學平台

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