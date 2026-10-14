育兒假擬放寬至8歲 民團籲立院儘速三讀

立法院日前朝野協商性別平等工作法等部分條文修正草案，雖未達共識，但勞動部同意放寬育兒假適用年齡至8歲，民團今天籲立院儘速三讀，並考量特殊照顧與單親家庭需求。

媒體報導，立法院社會福利及衛生環境委員會8日舉行朝野協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，其中在育兒假適用年齡，勞動部同意從6歲放寬至8歲，獲藍綠立委肯定，但由於民眾黨立委執意擴大到12歲，因此朝野仍未達成共識。

民間團體托育及就業政策催生聯盟今天發布聲明，呼籲朝野儘速完成協商、三讀通過，讓新制於明年順利上路，也提到特殊照顧需求家庭與單親家庭仍需要更多支持。

托盟表示，民間團體多年來不斷訴求包含將申請育嬰留職停薪的條件放寬至「育有8歲以下子女」以及新增育兒假、讓民眾能夠以「日」為單位彈性使用，總統賴清德5月也終於預告「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將把育嬰留職停薪子女適用年齡從未滿3歲延長至「6歲以下」，並將育嬰留職停薪更名為育兒留職停薪，其中包含60天可以「日」為單位請假、有津貼給付的育兒假。

托盟說，這項法案在立法院委員會進行逐條審查時，勞動部終於同意將申請條件放寬至民間團體多年倡議、有具體迫切需求的「育有8歲以下子女」家長／監護人，歷經超過5年的倡議，能達成各方共識，此成果得來不易。

托盟說，「育有8歲以下子女」作為申請條件，是銜接既有法規、回應經盤點過的具體照顧需求得來共識，期待各黨團以此共識為基礎，讓法案儘速三讀。

托盟也提到，包含民進黨立委劉建國、王正旭分別針對有特殊照顧需求及單親家庭提出修正動議，盼延長這類家長育兒留職停薪期間、育兒假天數或延長請領育兒留職停薪津貼至9個月，呼籲各黨團與勞動部在後續協商時納入考量，回應多元家庭的照顧需求。

托盟最後表示，這次修法的最大遺憾，包含配偶陪產假僅增加7日且與陪產檢假合併計算、彼此排擠以及家庭照顧假仍維持軍公教給薪、受僱勞工扣薪的不平等制度，這2項都是民團多年來不斷倡議的改革，此次雖未能有所突破，但絕非就此擱置，呼籲政府應列為下一階段改革的優先課題。