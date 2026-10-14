賈永婕服裝挨批表示錯愕：不知立法院有制服 賴總統穿花襯衫發文力挺

台北101董事長賈永婕今日上午赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員批評服裝，建議她穿得跟立委們純樸。下午賈永婕現身台北101觀景台與故宮的合作記者會，談及此事，她說「我沒有委屈，是錯愕」。

賈永婕在台北101觀景台與故宮合作記者會上，穿的Dior白色外套即是上午去立院備詢同一件，她說「今天的服裝是之前確定好記者會時間就想好的，但記者會穿的偏古風的裙子確實不適合去立法院，於是在立院我就搭配另一件黑色的裙子，至於外套就是同一件，因為我也不可能大包小包出門」。

她也談到「我是真的不知道去立法院要有制服的規定，我後來從台上下來去問其他女性的董事長，立法院有制服嗎？還是我要去哪裡採購？她們就說真的沒有」。

而總統賴清德下午也在社群發言：「台灣是一個自由、多元的社會，每個人都有展現個人風格的權利。在各行各業中，一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷。我們可以有不同的想法、不同的風格，更應該學習欣賞這些不同」。並附上他穿上花襯衫的開會照。

此發文也吸引賈永婕留言「很帥喔，下次來台北101我陪你挑各式各樣的衣服」。