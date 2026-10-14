肺纖維化病人數恐被低估 學會籲公費電腦斷層肺癌篩檢「一併篩」

據健保資料庫統計，全台特發性肺纖維化確診且正在用藥人數約3500人，不過，台灣胸腔暨著症加護醫學會理事長陳育民指出，罹病患者數據恐被低估，肺纖維化高風險群為50歲以上、有吸菸史、家族史、長期處在粉塵及廢棄環境者，存活期比癌症還低，已向衛福部建議，應於公費肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢時，一併納入檢查。

衛福部推動公費肺癌篩檢，符合重度菸癮、具家族史等定義者，可接受免費低劑量電腦斷層篩檢。陳育民指出，特異性肺纖維化族群，好發於50歲以上有吸菸史者，與公費肺癌篩檢對象一致，學會正向衛福部健保署、國健署接洽，希望政府提供資源，讓民眾接受低劑量電腦斷層後，除檢視肺癌，醫師一併檢查慢性肺阻塞、肺纖維化、心臟冠狀動脈等可由影像發現的疾病，此為全球趨勢。

陳育民指出，低劑量電腦斷層除可合併檢視肺纖維化，還能同步發現骨質疏鬆、肌少症、消化道疾病、乳房問題等，均可在過程中順道檢查；目前健保署數據顯示，全台約3500位病人接受肺纖維化治療，數據實在太低，肺纖維化與其他慢性呼吸道疾病相同，容易受民眾忽視，建議民眾如有胸悶、喘咳等症狀，又有抽菸或肺病家族病史，就醫時應主動告知醫師，才能多一分保障。

風濕病學會副秘書長蔡昀臻表示，免疫疾病患者人數近年急劇上升，全台已超過13萬人，免疫疾病為肺纖維化高風險族群，今年免疫病友團體發起「肺部健康意識調查」，結果發現25.2%病友不清楚自身疾病可能合併出現肺纖維化，33.9%患者從未做過肺功能檢查，39.4%病友不曾與醫師討論肺功能，建議病人多留意自我肺部症狀，及早檢查治療。

現行肺纖維化治療，雖能延緩肺功能下將，但疾病人可能繼續進展。胸腔重症醫學會副秘書長劉景隆指出，肺纖維化新一代治療，可同時達到抗纖維化、免疫調節及血管保護，研究顯示，使用這類新藥，可減少特異性肺纖維化病人約5成用力肺活量下降情況，降低約7成死亡風險，於漸進性肺纖維化患者，可減少4成用力肺活量下降，降低近6成死亡風險。