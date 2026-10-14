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動了「最痛手術」後讓人不敢呼吸 長庚引入新技術讓神經「冬眠」止痛

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
冷凍消融神經阻斷止痛技術手術示意圖。圖中黑色探針為冷凍消融探針，其前端金屬冷凍端直接接觸肋間神經，以極低溫精準凍結目標神經，暫時阻斷痛覺傳導。圖／長庚醫院提供
冷凍消融神經阻斷止痛技術手術示意圖。圖中黑色探針為冷凍消融探針，其前端金屬冷凍端直接接觸肋間神經，以極低溫精準凍結目標神經，暫時阻斷痛覺傳導。圖／長庚醫院提供

「開心手術」（Open-heart surgery）被視為最疼痛的手術之一，術後呼吸或翻身，都會帶來劇烈疼痛，讓患者不敢用力呼吸。林口長庚醫院引進「冷凍消融神經阻斷止痛技術」，將肋間神經冷凍至極低溫使其暫時「冬眠」，可提供長達3到6個月的止痛效果，大幅降低術後的不適感。

林口長庚胸腔暨心臟血管外科系主任陳紹緯表示，傳統開心手術須從胸骨正中劈開20至30公分，術後每一次深呼吸、咳嗽或翻身，都可能帶來劇烈疼痛，甚至讓患者因不敢用力呼吸而增加肺炎、呼吸衰竭等風險。

陳紹緯表示，「冷凍消融神經阻斷止痛技術」利用攝氏零下60至80度的極低溫探針精準凍結目標神經，中斷痛覺傳導，但神經結構本身不會被破壞，隨時間可逐漸恢復功能，是一項效果顯著且在適當選擇對象下具備安全性的術後止痛技術。

陳紹緯指出，此技術的優勢為，不需植入物，就能達到長效止痛，效果穩定，且大幅減少麻醉性止痛藥使用量，副作用更少，能幫助病人更早深呼吸、咳痰、下床，降低併發症。

一位46歲的瓣膜病變患者，在接受微創心臟手術後指出，原本最擔心的就是痛到不能動，沒想到術後傷口比想像中舒服許多，翻身也不會像以前聽說的那麼痛。目前林口長庚醫院已成功應用於6名接受開心手術患者，是台灣少數開始採用此先進止痛方式的醫療中心之一。

陳紹緯表示，目前臨床經驗顯示，不同手術方式的術後疼痛表現仍有差異。部分接受微創心臟手術的病人，術後前幾天的胸壁疼痛程度可能較傳統正中胸骨切開更為明顯，此種以肋間神經牽動為主的疼痛型態，可能是此技術較有潛在幫助的族群。然而目前累積的臨床案例數有限，仍需持續觀察與經驗累積。

陳紹緯強調，止痛效果因個人體質、手術方式及疼痛來源不同而有所差異，此技術並非「完全無痛」，而是作為多模式疼痛控制的一環，需搭配其他止痛與復健策略共同使用。

桃園長庚醫院副院長葉集孝表示，現代心臟手術不再只追求手術成功，更重視術後恢復品質。此技術目前已廣泛應用於歐美心臟手術，在台灣仍屬新興技術，臨床經驗象徵台灣在「術後疼痛控制」領域正式與國際同步，改善病患的術後恢復體驗，讓患者能更快恢復健康，重返日常生活。

胸廓骨架與神經示意圖。可見肋骨、胸椎，黃色構造為沿肋骨下緣走行的肋間神經，冷凍消融止痛主要針對「神經性疼痛」進行調控，並不影響手術本身結構修復。圖／長庚醫院提供
胸廓骨架與神經示意圖。可見肋骨、胸椎，黃色構造為沿肋骨下緣走行的肋間神經，冷凍消融止痛主要針對「神經性疼痛」進行調控，並不影響手術本身結構修復。圖／長庚醫院提供

長庚 手術 神經

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