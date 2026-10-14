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嬌爽Carefree女用護墊含一級致癌物PFOA害女性罹癌 專家籲政府清查

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
嬌爽Carefree護墊在國內可輕易在購物網站購得。圖／截自購物網站
嬌爽Carefree護墊在國內可輕易在購物網站購得。圖／截自購物網站

近期知名女性為生育品品牌「Carefree（嬌爽）」，於美國遭數百位女性聯合提出訴訟，律師指出，該品牌護墊含有致癌物質全氟辛酸（PFOA），導致受害女性下體反覆感染，甚至罹患癌症。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，PFOA為世界衛生組織轄下癌症研究機構（IARC）認定的第一級致癌物，呼籲政府清查疑慮批號是否輸入台灣，並設法把關。

根據外電報導，代美國受害婦女提告的律師指出，女性使用這款含PFOA護墊，長期直接接觸私密處，與一般由飲食攝入情況不同，導致毒素直接進入血液循環，出現疾病風險增加。顏宗海則強調，PFOA為環境荷爾蒙的一種，長期接觸恐干擾荷爾蒙表現，且其在民眾體內半衰期很長，不同文獻間有所差別，但通常認為在2.1至3.8年後才會完全代謝。

嬌爽Carefree護墊在國內可輕易在購物網站購得，顏宗海指出，政府應設法清查，在國外檢出PFOA產品同批號是否輸入台灣，如發現疑慮，應抽驗進行把關。

PFOA為早年不沾鍋常見的塗層「鐵氟龍」使用的化學物質之一，現已禁用，顏宗海指出，PFOA曾被爆出在消費產品如不沾鍋、飲用水等發現，但在女性護墊使用幾乎前所未聞，PFOA為人類致癌物，恐引發腎臟、睪丸癌症，且可能與乳癌相關，同時也具有生殖毒性，導致民眾生育能力下降，孕婦妊娠高血壓、子癲前症等風險增加，產下的嬰兒體重偏低、發育遲緩機率增加。

顏宗海指出，PFOA也可能引發心血管疾病疑慮，導致接觸者血清總膽固醇濃度升高，亦會出現免疫系統抑制效果，例如接種疫苗後抗體反應降低，導致感染機率提高等，還可能導致肝臟、甲狀腺髓傷，肝臟酵素升高，釀成非酒精性脂肪肝病、甲狀腺激素紊亂。

女性 罹癌

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