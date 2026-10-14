平日不運動、週末一次補回來？ 醫師建議：每天10分鐘更有利睡眠

不少上班族平日忙於工作，習慣將運動集中在週末，認為一次動久一點就能補足整週的活動量。不過，醫師分享研究指出，若目標是改善睡眠，運動頻率可能比每週累積的總時數更值得關注。研究發現，每天進行約10分鐘中高強度身體活動，睡眠表現相對較佳，不一定要花大量時間待在健身房。

醫師李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，診間經常聽到患者因為平日沒有時間運動，打算週末再一次補足。他引述美國德州大學奧斯汀分校Corral研究團隊發表於《Journal of Physical Activity and Health》的研究，指出研究人員讓參與者配戴Fitbit，持續追蹤數個月的活動與睡眠情況，發現一週運動的天數與睡眠結構存在關聯，規律分散活動可能比集中在少數幾天更有利於睡眠。

醫師說明，所謂中高強度活動，不代表一定要進行高負荷訓練，而是運動時呼吸明顯加快、感覺有些喘，卻仍能說完一句話，若以1至10分評估費力程度，大約落在6分左右。對於沒有時間上健身房的人而言，也可以透過日常活動增加身體活動量，不必每次都運動到筋疲力盡。

此外，醫師也提及同一研究團隊2024年刊登於《Scientific Reports》的研究，分析65名年輕人、共2287個觀察日的資料，發現低強度及中高強度活動，與非快速動眼期睡眠（NREM）比例增加、快速動眼期睡眠（REM）比例降低及進入REM的時間延後有關，久坐則呈現相反趨勢。研究也觀察到，部分睡眠結構變化與隔天較佳的精力、較低的壓力感受有所關聯，但這些結果仍屬統計上的相關性，不能直接認定運動造成特定睡眠階段改變。

至於如何將研究結果融入生活，醫師建議將運動時間分散到平日，例如每天安排15分鐘活動，不完全集中在週末；運動強度以稍微喘、仍能說話為原則，久坐工作者也可以每隔一段時間起身走動。不過，研究主要針對年輕族群進行觀察，並非所有年齡層或睡眠障礙患者都能直接套用，且規律活動只是影響睡眠的因素之一，若長期失眠或睡眠品質不佳，仍應尋求專業評估。