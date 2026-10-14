2年傷者增3倍 北榮滑雪門診統計：膝蓋最常受傷 雙板傷者比單板多

國人滑雪風氣盛行，台北榮總為此設立「滑雪運動醫學門診」。台北榮總復健醫學部醫師楊怡強表示，滑雪傷患從2024年起快速增加，從每月僅零星個位數的患者，到今年3月單月可達60到80人次就診，至今累計就診逾600人次，其中，初診患者占4到5成，受傷部位以「膝蓋」為最大宗，單板滑雪傷者約有四成、雙板滑雪傷者約占五成。

資深滑雪玩家蔡小姐自四歲開始接觸滑雪，幾乎每年都會安排滑雪行程。今年一月，她因練習新動作時未配戴護膝，加上肌肉疲勞，不慎扭傷右膝，起初並無明顯不適，直到一個月後上街舞課，才發現膝蓋內彎時會疼痛。

經楊怡強以超音波檢查，發現半月板撕裂傷，三月接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，並持續透過超音波及測力板追蹤。後續評估顯示，其關節穩定度、雙腳跳躍對稱性、發力速度及落地控制能力均有改善，已具備重返雪場的條件。

楊怡強指出，滑雪傷害與技術程度、滑行習慣及動作類型密切相關。初學者常因技巧不熟練、缺乏熱身而跌倒，如單板滑雪時，若卡到前刃，容易向前摔倒，因雙手撐地造成手腕挫傷甚至骨折；若卡到後刃，則可能向後跌倒，造成尾椎挫傷。中高階玩家及滑雪教練，則常因轉體、跳躍等花式動作，造成膝關節韌帶扭傷，或因反覆訓練導致過度使用傷害。

楊怡強表示，滑雪運動具有特殊的受傷機轉，因此問診時，除了確認患者是單板或雙板滑雪、技術程度及滑行習慣，也會詢問是否留有受傷當下的影片。尤其單板滑雪者，慣用腳、反腳滑行比例及動作類型，都可能影響膝關節、腳踝韌帶等受傷位置。

楊怡強指出，部分滑雪傷害只有在特定動作下才會出現疼痛或關節不穩定，因此門診導入動態肌肉骨骼超音波，讓患者進行特定動作時，同步觀察韌帶及關節變化。以前十字韌帶受傷為例，患者急性期可能因膝蓋腫脹，難以接受傳統理學檢查，動態超音波可輔助觀察關節活動時的位移，協助醫師評估傷勢。

除了影像診斷，門診也導入測力板，分析患者下肢爆發力、雙腳力量對稱性，以及跳躍、落地時的受力與穩定程度，作為復健成效及重返運動的評估依據。楊怡強表示，滑雪傷害不能只看疼痛是否消失，更須確認肌力、關節穩定度及動作控制能力是否恢復，才能降低再次受傷的風險。

滑雪運動醫學門診也提供運動員專項訓練及傷害預防。以2030年冬季奧運為目標的台灣單板滑雪選手陳姿憓，隨著訓練動作難度提高，曾面臨身體控制及動作穩定度不足的問題。楊怡強與醫療團隊透過每周一次線上、每月一次實體訓練，依選手需求安排客製化課程，協助改善跳躍轉體、抓板及落地穩定度，提升競技表現並降低受傷風險。

楊怡強本身擁有25年滑雪經驗，並具備疼痛醫學及運動醫學雙專科資格，今年三月也首度參加國際雪上運動安全大會（ISSS），分享台灣滑雪族群的特殊現象。

他表示，一般運動傷害可先至診所就醫，但滑雪傷害往往涉及特殊動作及受傷機轉，需要更完整的功能評估。透過專業門診整合傷勢診斷、復健治療、運動表現分析及重返雪場評估。

台北榮總復健醫學部醫師楊怡強示範運用滑板做滑雪運動，可當作初學者，及受傷後重回滑雪場的練習工具。記者翁唯真／攝影