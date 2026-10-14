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三鶯線鶯歌站電力異常 下午4時恢復全線正常營運
今天清晨5時30分許，三鶯線一列車於鶯歌站發生電力異常，無法行駛，導致鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁疏運旅客。新北捷運公司表示，三鶯線已於今天下午4時全面恢復正常營運。
捷運公司指出，14日凌晨5時許，營運前列車調度布車時，鶯歌區間發現列車失去動力異常狀況，行控中心隨即啟動緊急應變機制，「台北大學站至頂埔站」區間維持6分鐘班距正常營運，其餘受影響區段緊急啟動公車接駁，並同步透過各管道公告周知，以期對旅客影響降至最低。
捷運公司說，經新北捷運維修團隊會同原廠技師，針對全車隊與軌道供電設備進行全面檢視後，初步研判為導電軌供電系統與車輛底部集電元件接觸異常，導致車輛失去動力。目前相關設備皆已修復完畢，並經確認系統功能運作正常、安全無虞。
捷運公司說，本次事件新北捷運團隊全面檢視整體土木軌道及機電設施，並進一步研擬具體預防措施與精進現有巡檢機制，以防範類似情形再次發生，確保營運穩定與旅客安全。
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