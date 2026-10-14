南韓25歲網紅半馬終點前猝死 醫揭：運動誘發心律不整3大警訊

南韓25歲網紅柳智媛熱愛跑步，經常參加各類馬拉松賽事，不料近日參加半程馬拉松，竟在距離終點僅500公尺處突然倒地，經搶救仍宣告不治。醫師指出，年輕人因心血管疾病猝死的風險相對低，但須留意運動誘發「心室頻脈」。若運動達一定強度後，反覆出現心悸、頭暈、肢體無力等症狀，應立即停止運動並就醫檢查。

25歲的南韓網紅柳智媛平時熱愛跑步，經常在社群平台分享跑步及參加馬拉松賽事的照片。10月11日參加「2026 SEOUL RACE」半程馬拉松，不料跑到20.6公里處，距離終點僅約500公尺時，突然昏厥倒地，現場緊急施救並送醫，最終仍不治，確切死因仍待釐清。

台北醫學大學附設醫院一般醫學科教學病房蕭成儀指出，運動猝死可能與心血管疾病有關，但以年輕女性而言，相關疾病風險相對較低，心律不整也是必須考慮的可能原因之一。部分患者可能因先天基因異常，在高強度運動下誘發心室頻脈，嚴重時恐引發心因性猝死。即使沒有明確家族病史，也不代表完全沒有風險。

蕭成儀表示，部分運動誘發性心室頻脈與先天基因異常有關，可能來自家族遺傳，也可能是自身基因突變所致。患者平時未必有明顯症狀，但當運動強度達到一定程度，便可能出現心悸、心跳異常、胸口不適、頭暈，甚至突然無力、昏厥，嚴重時可能危及生命。

蕭成儀說，部分患者起初以為只是運動過度或體力不足，但後來發現，每當運動達到特定強度，就會反覆出現類似症狀，直到就醫檢查才發現心律異常。他提醒，若運動時反覆出現心悸、頭暈等警訊，切勿勉強繼續運動，應及早就醫評估。

至於增加運動量能否改善心律不整？蕭成儀指出，先天性或自發性心律不整，無法單靠運動改善，且部分運動誘發性心律不整，也未必只在運動時發作。若平時就有心悸、心跳異常或胸口不適等症狀，應接受進一步檢查，必要時透過藥物控制；對於高風險患者，則可能需要植入心臟去顫器，降低致命性心律不整風險。