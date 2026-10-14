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南投清境火把節24日登場 近百米長街宴先開吃

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛「清境火把節」將於24、25日登場，居民今在定遠新村舉辦「長街宴」為活動暖身。圖／南投縣政府提供
南投仁愛「清境火把節」將於24、25日登場，居民今在定遠新村舉辦「長街宴」為活動暖身。圖／南投縣政府提供

南投仁愛「清境火把節」將於24、25日登場，居民今在定遠新村舉辦「長街宴」為活動暖身，現場擺放近百米長的紅色筵席，桌上擺放雲南豌豆粉、破酥包、羊肉爐及大薄片等滇緬傣傳統料理，眾人圍著美食長龍大快朵頤，場面壯觀熱鬧。

縣府指出，清境火把節源自彝、白、哈尼、納西等中國大陸西南少數民族傳統節慶，帶有薪火相傳、感念祖先及祈福求吉等涵義，隨著滇緬族群落腳清境，也將文化帶到南投，且每年火把節舉行前，清境居民會先以「長街宴」為活動暖身。

而「清境長街宴」源自雲南哈尼族傳統「十月年」祈福宴席，今在定遠新村登場，居民沿著眷區巷道以長桌設宴，2排紅色筵席加起來近百米，桌上擺放羊肉爐、彝家臘腸臘肉、傣味酸筍辣椒、雲南豌豆粉、破酥包、大薄片等滇緬傣傳統料理。

縣府觀光處副處長溫銘忠說，今年清境火把節將於24、25日在清境國小登場，24日「雲南之夜」將呈現滇緬族群文化特色，25日「原鄉之夜」則展現仁愛鄉原住民族歌舞與文化活力，並集結特色文創商品、農特產及特色美食的趕街市集。

此外，清境火把節不只是地方節慶，也是清境不同族群共同生活、文化交融的重要象徵，透過長街宴與火把節持續傳承清境在地的生活及文化記憶外，同時也帶動清境觀光與產業發展，讓更多人深入認識當地生活、飲食及文化故事。

縣府也表示，今年清境火把節剛好在光復節連假，民眾不妨安排清境小旅行，參加火把節後可走訪清境高空觀景步道、欣賞青青草原綿羊秀，夜間前往合歡山暗空公園觀星，並大啖當地美食，從自然景觀到文化體驗感受高山旅遊的豐富面貌。

南投仁愛「清境火把節」將於24、25日登場，居民今在定遠新村舉辦「長街宴」為活動暖身。圖／南投縣政府提供
南投仁愛「清境火把節」將於24、25日登場，居民今在定遠新村舉辦「長街宴」為活動暖身。圖／南投縣政府提供

南投仁愛「清境火把節」將於24、25日登場，居民今在定遠新村舉辦「長街宴」為活動暖身。圖／南投縣政府提供
南投仁愛「清境火把節」將於24、25日登場，居民今在定遠新村舉辦「長街宴」為活動暖身。圖／南投縣政府提供

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南投仁愛「清境火把節」將於24、25日登場，居民今在定遠新村舉辦「長街宴」為活動暖身。圖／南投縣政府提供
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南投 清境火把節

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