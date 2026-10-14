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機車翹牌首次明訂標準！明年7月上路 違者最高罰3.6萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部首次針對機車車牌「翹牌」角度明訂標準，盼未來能減少車牌翹起引發的執法爭議。記者鄭清元／攝影
交通部首次針對機車車牌「翹牌」角度明訂標準，盼未來能減少車牌翹起引發的執法爭議。記者鄭清元／攝影

今年1月台南發生多起路邊停放的機車遭警方取締「翹牌」，不僅遭拖吊、拔牌，甚至重罰3.6萬元，引發車主不滿。為此，交通部與車安中心首度針對國內機車車牌訂定翹牌角度，上翹不得超過40度、下壓不得超過15度，目標明年7月實施，違者最高罰3.6萬。

根據道路交通管理處罰條例，汽車及機車號牌應正面懸掛於指定位置，不得有遮蔽、塗抹、變造，或加裝其他物品致使號牌無法辨識等情形。

今年1月台南發生10多台路邊停放的機車遭警方以「原廠車牌過翹」為由取締，部分機車車主不滿指出，車牌並未經過改裝，驗車也通過，卻遭警方以翹牌違規開單。

為此，交通部及車安中心研擬修正「車輛型式安全審驗管理辦法」。根據草案規畫，針對車牌角度首度訂定相關標準，比照日本規範，機車後方車牌懸掛於車輛後呈現角度，於水平面垂直方向，向上角度不得大於40度、向下不得超過15度，向左、向右及旋轉角度應為零度。

交通部指出，過去相關規定並未明訂車牌角度限制，此次將首度研議訂定明確標準，主要考量地方執法爭議及車主反映，訂定車牌角度標準有所依循，包含一般白牌機車，以及大型重型機車（黃、紅牌）都適用，至於微型電動二輪車未來是否納入仍要討論。

交通部表示，車安中心目前正邀集相關單位研議機車新車車牌牌照角度規範，並參考國外相關規定及國內車主意見，建立明確標準，減少車牌翹起引發的執法爭議。

至於上路時程，交通部表示，目前以明年7月1日上路為目標，但相關修法尚未完成，仍處於草案研議階段，後續將持續邀集相關單位討論；法規上路後，未來新車懸掛車牌角度不符合，將不能領牌，若民眾改車牌牌架且角度不符規定，將可開罰3600至3萬6000元。

交通部首次針對機車車牌「翹牌」角度明訂標準，盼未來能減少車牌翹起引發的執法爭議。聯合報系資料照
交通部首次針對機車車牌「翹牌」角度明訂標準，盼未來能減少車牌翹起引發的執法爭議。聯合報系資料照

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