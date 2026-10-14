衣領內「神祕小圈圈」有妙用？ 她教1招讓厚重衣物不再滑落

冬天氣溫下降，不少人紛紛拿出厚重外套保暖，但脫下後掛在衣架上，卻經常因為衣物重量而滑落，還得重新整理。對此，生活達人陳映如分享簡單的掛衣技巧，只要善用外套衣領內側的小吊環，就能增加固定效果，不必每次都特地拉上拉鍊或扣好釦子。

生活達人陳映如在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」曾發文分享，冬季常穿著厚外套，但如果掛衣服時沒有先拉好拉鍊或扣上釦子，外套可能因為本身重量較重，從衣架上滑下來。其實想改善這個問題，不需要另外購買特殊衣架，只要留意衣領內側的小設計，就能找到更方便的掛法。

陳映如指出，許多外套的領口內側都縫有一個小吊環，平常可能不太會注意到它的存在。掛衣服時，可以先將衣架穿過這個吊環，再把外套掛好，藉由吊環協助固定衣物，降低外套從衣架上滑落的機會。

這個方法的優點在於操作簡單，不必額外使用夾子、掛鉤等工具，也不需要為了避免外套滑落而反覆拉上拉鍊或扣好釦子。對於經常穿脫的冬季外套而言，只要衣服本身設有吊環，就能嘗試這種掛法，讓日常收納更方便。

不過，並非每件外套都附有吊環，實際固定效果也會受到衣物重量、吊環縫線牢固程度及衣架形狀影響。若外套特別厚重，或吊環已有鬆脫情形，仍應選擇支撐力足夠的衣架，避免長時間承重造成吊環破損。