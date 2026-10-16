體育主播徐展元 X 亞洲選球王周思齊｜Sony BRAVIA 9 II True RGB 如何把真實球場搬進客廳？

一場球真正讓人投入的，不只是球飛得有多快，而是球場燈光下的明暗、草皮與紅土的色澤、球衣與人物膚色，以及每個關鍵瞬間能不能像現場一樣真實地回到眼前。對一般球迷來說，這些細節決定了看球是否有臨場感；對擁有 30 年轉播資歷的體育主播徐展元與亞洲選球王周思齊而言，更是判斷一場比賽能不能讓人真正投入的重要關鍵。

「說球的人」體育主播徐展元 X「打球的人」亞洲選球王周思齊，從轉播與職業球員的雙重視角，重新檢視觀看賽事的顯示器應該具備什麼標準。 攝影／陳柏宏

「說球的人」體育主播徐展元 X「打球的人」亞洲選球王周思齊，從轉播與職業球員的雙重視角，重新檢視觀看賽事的顯示器應該具備什麼標準。 攝影／陳柏宏

一個說了半輩子的球，一個打了半輩子的球。當兩個人坐進同一間客廳，看著同一場比賽，他們在意的不是顯示器有多大，而是能不能把球場的光、色彩、速度與聲音，完整帶回眼前。

這一次，體育主播徐展元與退役後投入球員培育的亞洲選球王周思齊，一起體驗 Sony BRAVIA 9 II。從 True RGB 的極致控光與色彩、XR 動態處理，到 BRAVIA Theatre 家庭劇院系統，兩人從真實觀賽情境出發，看 Sony 如何把「如臨現場」從規格變成球迷真正感受得到的體驗。

看得清楚｜體育主播徐展元看比賽的情緒，亞洲選球王周思齊看球的細節

體育主播徐展元以 30 年轉播經驗觀看球賽；對棒球迷來說，真正的臨場感不只在速度，更在球場光影、色彩與每個關鍵瞬間能否被完整呈現。 攝影／陳柏宏

體育主播徐展元看的是一場球的情緒。三十年來，他在轉播台見過太多讓全場突然安靜、下一秒又同時站起來的關鍵瞬間。要讓這份熱血從球場延伸到客廳，除了清楚捕捉每一球的動態，更重要的是還原現場的光影與真實色彩。從球場燈光的明暗、草皮與紅土的層次，到球衣與人物膚色的細節，當畫面越接近真實球場，觀眾也越能沉浸其中，彷彿親臨比賽現場。True RGB 的角色，正是從光與色彩開始建立這份真實感。

Sony BRAVIA 9 II 採用 True RGB 技術，以紅、綠、藍三色 LED 獨立發光，並透過極致精準背光技術 RGB Backlight Master Drive Pro 分別控制三色背光，再結合 Sony XR 認知智慧處理器進行影像分析與調校。相較一般 LED 顯示器以單一藍光再進行色彩轉換，True RGB 能在維持高亮度的同時，保留更完整的色彩容積與色彩純度，造就更純淨、精準的色彩與光影層次。

技術聽起來複雜，但落到看球其實很直接：草皮不是一整片相同的綠、紅土也不只有一種紅；球衣在燈光下的明暗、人物膚色與觀眾席細節，都更接近記憶裡真正的球場。True RGB 不是單純把顏色變得更濃或更鮮豔，而是透過極致精準的控光技術，呈現細膩的明暗層次與豐富的色彩漸層，讓球場的每一道光影與色彩更貼近真實，帶給球迷彷彿親臨現場的沉浸體驗。

看球該挑什麼顯示器？｜體育主播徐展元 X 亞洲選球王周思齊的三個觀賽標準

亞洲選球王周思齊從職業打者與球員培育的視角實測 Sony BRAVIA 9 II；True RGB 呈現真實亮度、色彩與光影層次，搭配真黑抗反光降低環境光干擾，再由 XR 瞬間明銳動態強化高速球路與球員動作的清晰度。 攝影／陳柏宏

站在打擊區裡，時速超過 150 公里的速球不會等人。亞洲選球王周思齊過去面對這樣的球，必須在極短時間內觀察投手的出手動作、判斷球路與進壘位置，再決定是否揮棒。 如今轉換為球員培育者的角色，他依然重視每一球的細節，只是觀察的視角，從打擊區延伸到了螢幕前。

如果問體育主播徐展元與亞洲選球王周思齊，看運動賽事時，一台好的顯示器應該具備哪些條件？兩人的答案其實很接近：不同環境都要看得清楚、高速動態要跟得上，球場的光影與色彩也要足夠真實。

對周思齊來說，尤其不能錯過那顆高速移動的球。Sony BRAVIA 9 II 透過 True RGB 呈現更純淨、精準的色彩與光影層次，再搭配真黑抗反光技術降低客廳窗光與環境光干擾，無論白天或夜晚，都能更專注在球場上的每一個細節。

當光影與色彩被穩定呈現，高速運動畫面則交給「XR 瞬間明銳動態」進一步處理。從投手出手、球體高速飛行，到球員移動與全壘打軌跡，都能在快速變化的畫面中維持清晰。True RGB 負責呈現更真實的亮度、色彩與光影層次，XR 則進一步強化高速動態的清晰度，兩項技術彼此搭配，回應球迷「既要看得真，也要看得清楚」的需求。

對亞洲選球王周思齊而言，這樣的差別很實際：細節看得到，才有辦法指著畫面告訴年輕球員：「你看，這顆球是怎麼進來的。」

聰明舒適｜體育主播徐展元：一場球兩、三個小時，白天到夜晚都要舒服看完

白天窗光、夜間室內光源都可能影響觀賽；Sony BRAVIA 9 II 透過 True RGB 高亮度與精準控光、真黑抗反光及智慧影像處理，回應真實客廳的觀看環境。 攝影／陳柏宏

一場兩、三個小時的比賽，真正考驗的不只是瞬間畫面，而是不同時間、不同環境下，都能不能維持舒服而真實的觀看感受。體育主播徐展元也有豐富的電競賽事轉播經驗，看比賽、看轉播、打電動，常常一坐就是好幾個小時。他坦言自己並不是喜歡反覆調設定的人，最好坐下來就能直接進入比賽。

另一個更實際的情境，是光線。台灣職棒多在夜間開打，但跨時區收看海外賽事，可能一早就坐在客廳裡。白天窗外自然光很強，晚上室內又完全不同。True RGB 的高亮度與豐富色彩表現，讓明亮環境中的草皮、球衣、場館燈光與觀眾席細節依然鮮明；高對比與精準控光則讓暗部保有層次。換句話說，高亮度不是只為了「更亮」，而是確保白天看球依然清晰。Sony BRAVIA 9 II True RGB 是以 Sony 二十年創新技術為基礎，並結合旗艦級 QD-OLED 的色域及 Mini LED 的高亮度，打造更豐富的色彩容積與亮度表現。

融入客廳｜Sony BRAVIA 9 II 幻隱底座與真黑抗反光，讓器材退後、比賽向前

在家看球，除了畫面清晰、色彩真實，觀看時的舒適感同樣重要。Sony BRAVIA 9 II 的幻隱底座設計，讓視覺焦點更集中於螢幕畫面；搭配真黑抗反光技術，降低環境光線造成的干擾，讓觀眾更能專注於賽事本身。 對球迷來說，好的設計不是讓人一直注意設備，而是當比賽開始後，讓器材退居幕後，把球員、球路與每一個精彩瞬間留在眼前。

Sony 影音大滿貫｜畫面把球場帶到眼前，BRAVIA Theatre 把歡呼聲帶進客廳

Sony BRAVIA 9 II 搭配 BRAVIA Theatre Trio、BRAVIA Theatre Sub 9 與 BRAVIA Theatre Rear 9，從畫面延伸到環繞聲場，把擊球聲、主播聲與觀眾歡呼帶進客廳。 攝影／陳柏宏

球賽的臨場感從來不只有畫面。球棒擊中的清脆聲、主播拉高的語氣、捕手接球的瞬間，以及全場觀眾突然爆出的歡呼，都是球迷記住一場比賽的重要部分。

Sony BRAVIA 家庭劇院系列今年推出 BRAVIA Theatre Trio、重低音喇叭 BRAVIA Theatre Sub 9 與後環繞喇叭 BRAVIA Theatre Rear 9。搭配 Sony BRAVIA 9 II，主播聲、擊球聲與觀眾席歡呼不再只從顯示器前方傳來，而是形成更完整的空間包圍感。體育主播徐展元形容，當滿場歡呼從四周包圍過來，坐在沙發上的距離，突然就像離球場更近了一點。

更貼近台灣居家空間需求的是，Sony BRAVIA 家庭劇院系列提供靈活的音效配置選擇。使用者可依照居家空間與個人偏好，搭配相容的 BRAVIA Theatre Sub 9 重低音揚聲器或 BRAVIA Theatre Rear 9 後環繞喇叭，選擇性強化低頻震撼與環繞音效，打造更具層次的聆聽體驗；相關設定亦可透過 BRAVIA Connect App 輕鬆完成。 若搭配支援 Acoustic Center Sync 的相容家庭劇院系統，更能讓電視揚聲器成為中置聲道的一部分，使人聲自然地從螢幕方向傳出。對球迷來說，從 True RGB 呈現的真實光影與色彩，到低頻震撼、環繞音效與清晰的人聲定位，都能依照居家環境靈活配置，讓客廳觀賽更有親臨球場的沉浸感。

真心推薦｜體育主播徐展元、亞洲選球王周思齊最想在家重看哪一場比賽？

聊到最後，兩個人都被問了同一題：如果把這套影音設備搬回家，最想重看哪一場比賽？亞洲選球王周思齊想到的是中信兄弟總冠軍賽的封王時刻。從球員到培育者，他看比賽的方式一直在變，但對那些重要瞬間的記憶沒有變。對他來說，好的畫面與聲音，不只是把比賽「播得漂亮」，而是讓那些曾經親身經歷的速度、氣氛與細節，再一次回到眼前。

體育主播徐展元則選了 2013 年世界棒球經典賽對韓國隊的那一戰。多年過去，他仍記得轉播當下的情緒。不能每一場都到現場，但如果坐在家裡，也能重新看見球場燈光下的明暗、草皮與球衣的真實色彩、球離開投手指尖的瞬間，再聽見觀眾席從四周湧來的聲音，那份熟悉的熱血就有機會再次被喚回來。

從 True RGB 獨立控制紅、綠、藍三原色光源，在高亮度下維持色彩純度與色彩容積，到精準分區控光讓亮部耀眼、暗部保有層次；再結合 XR 瞬間明銳動態與真黑抗反光技術，並搭配 BRAVIA Theatre 系列揚聲器，打造更具臨場感的環繞音效。 Sony BRAVIA 9 II 回應的都是球迷最直接的需求：白天看得清楚、夜間看得有層次、高速球路清晰呈現，再加上震撼的環繞聲場，讓客廳裡的每一場球賽，都彷彿置身現場。

一台好顯示器真正厲害的地方，也許不是讓人一直注意到顯示器本身，而是讓人忘了自己正在看顯示器。下一顆關鍵好球來臨時，只需要專心看球。

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