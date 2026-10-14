猴害致農損嚴重 陳駿季：認同修法研議納天災

近年猴害造成農作物受損情況愈來愈嚴重，農業部長陳駿季今天在立法院答詢說，立法院上個會期立委提案「農業發展條例」修法，農業部已認同將野生動物造成的農損納入天災。

立法院經濟委員會今天安排陳駿季報告農業部業務。

民進黨立法委員郭國文、伍麗華都關切猴害造成嚴重的農損問題。

郭國文說，極端氣候的病蟲害、野生動物的危害，已使部分農民被迫離農，種植面積也持續縮減，尤其野生動物危害已由山區逐步擴散至平地，甚至有持續往更廣泛區域蔓延的趨勢，情況日益嚴重

伍麗華說，很多農民向她陳情，猴害問題非零星個案，已在多地造成嚴重農損，甚至血本無歸，特別影響愛文芒果、水蜜桃、柿子等作物。

陳駿季坦言，猴害問題若不及時處理，猴群可能進一步擴大侵擾範圍，不僅危及果樹，也可能進入鄉村聚落，5年後鄉間街上可能都是猴子，比人還多。

陳駿季說，極端氣候的病蟲害可依現行天然災害救助辦法辦理，且可視情況採專案認定；但野生動物危害目前未納入天然災害救助辦法範圍，立法院上個會期立委提案農發條例修法，農業部已認同增列野生動物納天災相關條文，若完成修法，後續可銜接天然災害救助機制。

陳駿季說，修法完成前，已請林業及自然保育署、農業部相關單位先行了解野生動物危害樣態、損失情形及發生區位，作為後續處理依據。目前針對熱區採取兩項策略：一是驅離，二是由專業團隊進行移除。