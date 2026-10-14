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健保砍藥價！市占率8成、月用量870萬顆 高血壓用藥「易安穩」爆缺藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內一款高血壓用藥「易安穩膜衣錠 5／160 毫克」近期被通報缺藥，業者雖稱持續輸入藥品，但多家社區藥局反應，目前幾乎一盒難求。圖為藥師調劑示意圖。聯合報系資料照
國內一款高血壓用藥「易安穩膜衣錠 5／160 毫克」近期被通報缺藥，業者雖稱持續輸入藥品，但多家社區藥局反應，目前幾乎一盒難求。圖為藥師調劑示意圖。聯合報系資料照

國內一款高血壓用藥「易安穩膜衣錠 5／160 毫克」近期被通報缺藥，業者雖稱持續輸入藥品，但多家社區藥局反應，現在幾乎一盒難求，背後原因疑指向健保署於10月初大砍「易安穩」藥價，從現行每顆5.5元，砍至每顆4.24元，基層藥師協會理事長沈采穎說，健保署應「殺雞儆猴」，停止易安穩給付一年，否則缺藥將無限輪迴。

衛福部食藥署簡任技正黃玫甄表示，近期確實接獲藥局通報，反映台灣諾華公司「易安穩膜衣錠」供貨不穩。經了解，業者表示因製造延誤影響供應，目前採取控貨措施，最近一批藥品已於10月初進貨。

黃玫甄指出，雖然「易安穩」短期內出現供貨分配不均情形，但藥品仍持續輸入國內，預期供應狀況可逐步改善。食藥署已要求業者依市場需求妥善調配藥品，並協調各通路供貨，同時持續監測供應情形，確保民眾用藥需求。

台灣諾華公司雖以製造延誤解釋控貨原因，但藥界並不埋單。沈采穎指出，健保署10月初才調降藥價，雖然「易安穩」每顆降幅不到2元，但每盒28顆，累計價差達30餘元，對藥商營收影響不容小覷，研判藥價調降才是業者控貨的主因。她強調，國內雖有同成分學名藥可供替代，但「易安穩」市占率高達八成，一旦供貨不足，衝擊恐不亞於先前永豐輸液短缺事件，呼籲政府正視缺藥危機。

沈采穎指出，解決缺藥議題健保署亦有責任，不可袖手旁觀，民眾繳交健保費，健保署不該放任砍藥價導致病人生病卻無藥可用，在砍藥價前，應設法計算廠商是否不敷成本、退出台灣，綜合評估對病人用藥可近性影響程度；針對本次「易安穩」業者無故調整供應情況，健保署應「下重手」，依「健保法」第12條停止其健保給付1年，若縱容藥商隨意調整供應，缺藥將無止境輪迴。

據健保藥品申報量資料統計，「易安穩」（衛署藥輸字第025072號）今年年1月至7月，光是半年內，健保申報量高達6113萬餘錠，民眾平均每月服用約873萬錠，其主成分為Amlodipine Besylate／Valsartan，適應症為「治療高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療」。

黃玫甄表示，「易安穩」並非「藥事法」必要藥品清單所列藥品，國內尚有6項同成分、同劑型、同含量之藥品，其中5項為國產藥品，清單如下：壓立平膜衣錠、安普新膜衣錠、安沛穩膜衣錠、易德壓悅膜衣錠、安壓雙好膜衣錠、道脈樂，提醒民眾定期量測並記錄血壓，遵循醫囑按時服藥，切勿自行停藥或調整藥量。

健保 藥價 高血壓

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