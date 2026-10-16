買下一座山只為一瓶水：巴部農打造台灣首座OECM保育共生地水廠 從水源守護到生態共生，巴部農用一座山回答「什麼是真正的好水」

創辦人陳武剛總裁在巴部農水源地。 圖／帝大生醫

一瓶好水的價值，究竟來自包裝與價格，還是孕育它的土地？

對巴部農天然鹼性礦泉水創辦人陳武剛而言，真正的好水，必須從源頭開始守護。多年前，為了守護新竹橫山珍貴的天然水源，他做出一個與一般飲用水企業不同的決定——買下一座山。

這不只成為巴部農品牌的起點，也讓水源地從單純的生產場所，逐步發展為兼具水源保護與生態保育的共生場域。如今，巴部農更成為台灣首座取得OECM保育共生地認證的水廠。

新竹橫山大山背水源保護區。 圖／帝大生醫

買下一座山，不是為了擁有，而是為了守護

巴部農水源位於新竹橫山火成岩地質環境，水體經過山林涵養與地下岩層長時間自然作用，形成天然鹼性及富含天然礦物元素、偏矽酸的水質特色，並具有約4,500年的水齡。

對陳武剛而言，一滴水經過數千年形成，就更值得被長期守護。

因此，他選擇從水源周邊的山林開始做起。買下山林後，巴部農持續投入水源涵養、植被維護與環境復育，降低人為開發對水源環境可能造成的影響。

「買下一座山，不是為了擁有，而是為了守護。」

這項看似無法立即產生回報的投入，背後其實是一個很簡單的信念：企業從土地取得資源，也應該為土地留下永續發展的空間。

環境健康的水廠裡可見拉都希氏赤蛙。 圖／帝大生醫

從水源保護，走向保育共生

多年投入之後，巴部農水源地的角色也逐漸改變。

這裡不只是生產天然礦泉水的水廠，同時也是山林與生物多樣性的重要場域。從森林植被、水土涵養，到螢火蟲、樹蛙、穿山甲等生態棲地維護，巴部農逐步將「生產」與「保育」放在同一個思考架構中。

巴部農水源地成為螢火蟲的復育棲地。 圖／帝大生醫

OECM，即「其他有效的區域保育措施」（Other Effective area-based Conservation Measures），強調除了傳統法定保護區之外，其他經有效管理、能產生長期生物多樣性保育成果的區域，同樣具有重要價值。

巴部農水源地取得OECM保育共生地認證，代表這片土地的價值不只是水源，更包含其生態環境與保育成果。

這也讓巴部農成為台灣首座取得OECM保育共生地認證的水廠。

對企業而言，這項認證不只是榮譽，更是多年水源保護與環境復育工作的階段性肯定。

一瓶水的品質，從森林開始

天然水的價值，在於它無法被完全複製。

巴部農天然鹼性礦泉水天然pH約9.0，含有天然偏矽酸及多種礦物元素。這些水質特色，來自水體與地質環境長時間的自然作用。

真正的品質管理並不只發生在裝瓶工廠，而是更早發生在森林、土壤、岩層與水源地。

一瓶水可能幾分鐘就被喝完，但孕育它的土地，卻需要數十年、甚至更長時間持續守護。

這也是陳武剛始終堅持的方向：「我們不是先思考要賣多少水，而是先想著，如何讓這座山一直健康，讓這個水源能夠留給下一代。」

巴部農的水源地生意盎然。 圖／帝大生醫

真正好水，始於水源

從買下一座山，到投入山林復育；從水源保護，到成為台灣首座OECM保育共生地認證水廠，巴部農希望建立的，不只是天然水的品牌價值，更是一種企業與土地長期共生的可能。

當消費者拿起一瓶水，看見的不只是瓶中的水，也是一座山、一片森林，以及漫長歲月共同孕育出的天然之選。

真正好水，始於水源。台灣好水，天然之選。

巴部農天然鹼性礦泉水，從新竹橫山出發，守護一滴水最初的純粹，也讓台灣天然好水被更多人看見。