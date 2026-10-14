國慶連假台大急診又塞…單日近400人就醫險再創紀錄 12月試辦後送病房

台大醫院急診壅塞問題持續，國慶連假單日急診就醫人次近400人，中秋連假更曾創下單日430人次的歷史新高。台大醫院副院長陳晉興表示，過去急診平均每日約250人次，近期卻天天超過300人次，急診暫留患者也持續增加。為紓緩壅塞，台大預計12月1日起試辦急診後送整合病床，初期規畫增設10餘床，盼減輕急診醫護負擔。

陳晉興今天出席「元宇宙胸腔手術導航與科技照護臨床場域開幕典禮」時表示，近期急診就醫人數明顯攀升，不排除與新冠、流感疫情有關。台大醫院院長余忠仁高度重視急診壅塞問題，已指示盤點院內可用空間，但現有量能仍難以因應持續增加的急診需求，尤其需要暫留觀察或等待住院的患者愈來愈多，已進一步加重急診負荷。

陳晉興表示，目前正規畫設置新的「急診後送整合病床」，配合既有病房搬遷至新健康大樓，將原有空間整修後重新利用。由於醫院一樓已無多餘空間，初步規畫在6樓設置10餘床，預計12月1日起試營運，盼加速急診患者後送與住院收治。此外，衛福部及健保署日前已召開會議，研議「急診暫留補助計畫」，預計近期啟動，以改善急診壅塞困境。

陳晉興也坦言，台灣就醫便利，部分民眾尤其在連假期間，習慣「把急診當門診用」，使急診量能更加吃緊。他呼籲，民眾應依病情嚴重程度選擇適當就醫管道，避免非緊急疾病湧入急診。台大醫院已提供「聰明就醫」指南及就醫諮詢專線（02-2356-2891），協助民眾判斷就醫需求，落實分級醫療，減輕第一線急診人員負擔。