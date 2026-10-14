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1成漁電共生案場廢止 陳駿季：確實有改善空間

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
審計部中央政府總決算審核報告指出，近7成已查核的漁電共生案場未落實養殖事實。圖／聯合報系資料照片
審計部中央政府總決算審核報告指出，近7成已查核的漁電共生案場未落實養殖事實。圖／聯合報系資料照片

台灣的漁電共生政策自2020年開始推行，其核心理念在於以漁為本，綠能加值，透過沿海魚塭結合太陽能光電與水產養殖，達成非核家園與國家綠能目標。然而今天立法院質詢時，農業部長陳駿季指出，已營運案場有393件，但其中41件已廢止，占比約1成，坦言確實有改善空間。

立法院經濟委員會今邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。

立委鄭正鈐質詢時指出，根據審計部報告指出，去年已查核的漁電共生案場竟有7成左右有電卻沒魚，因此關心漁電共生案場的現況。

陳駿季答詢時指出，根據統計，目前營運的漁電共生案場有393件，其中經查核有41件被廢止，占比約1成，原因包括雖有養魚，但養的魚種和當初的營運計畫書不同。鄭正鈐追問這樣的占比是否很高？陳駿季坦言「確實有改善空間」。

陳駿季進一步表示，在新實施的相關辦法中，已要求新建的漁電共生案場在初期就應讓漁民參與，避免養殖漁業無法進場，至於已廢止的案場，則要求業者須恢復原狀。

鄭正鈐進一步表示，漁電共生場會變成爛尾，原因包含業者破產或是負責人跑路，加上案場爛尾又牽涉漫長的司法訴訟，案場若要恢復養殖會很困難，認為農業部應讓漁民有安全的生產環境。

陳駿季坦言，因為漁電共生建設屬業者財產，要拆除就得經過許多行政程序，農業部在這方面會予以協助；至於被廢止的案場若仍有養殖條件，會引導漁民進來養殖，後續也會與經濟部一同召開雙次長會議，讓被廢止的案場可以妥善處理。

漁電共生 陳駿季

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